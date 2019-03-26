高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



「愛情產業鏈」是高雄市長韓國瑜競選期間很受注目的政見，尤其在愛河邊建「愛情摩天輪」引發更多討論。可是，市府最近為市議會定期大會送到高雄市議會的書面報告中，沒有提到「愛情摩天輪」，市府經濟發展局表示會在市長施政報告之前提出資料供韓國瑜向議會口頭報告。

「愛情摩天輪」計畫原由高市府觀光局推動，局長潘恒旭說，韓國瑜出訪大陸之前，府內把這項計畫交由經發局推動。經發局表示正統整觀光局、工務局和都發局的相關資料，會趕送議會並讓市長向議會口頭報告。

本屆高雄市議會第一次定期大會預計3月29日開幕，4月1日和2日是市長施政報告暨質詢，這也是韓國瑜上任以後第一定向定期大會報告施政情形和未來規畫。

韓國瑜力推的愛情產業鏈，市長書面報告書提到包括以觀光代言人行銷、定每月13日和14日為愛情日、舉辦十大愛情摩鐵評選、辦理2019年高雄燈會藝術節、提升愛河兩岸旅遊服務、規畫推出具有愛河特色的音樂水舞定時展演等。觀光局的報告書提到未來工作重點，有「結合相關產業及各界資源推動愛情產業鍵，打造高雄成為亞洲愛情主題旅遊熱點」。