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馬祖南北竿島跨海大橋 展開綜合規劃

2019-03-26 21:04中央社 馬祖26日電

馬祖南北竿島跨海大橋綜合規劃案，連江縣政府、交通部公路總局今天簽訂代辦協議書，為大橋跨出關鍵的第一步，馬祖鄉親分享半世紀以來最大建設發展喜悅，並感念中央支持離島美意德政。

連江縣政府、交通部公路總局簽訂委託代辦南北竿島跨海大橋綜合規劃協議書典禮，今天下午4時在連江縣政府會議室舉行，由連江縣長劉增應、交通部公路總局長陳彥伯簽署，交通部政務次長黃玉霖在場見證。

這座跨海大橋登陸點南竿島環保路（牛角嶺）至北竿島白沙尼姑山46據點，全長3.16公里，交通部公路總局表示，本於過去辦理淡江大橋經驗，全力協助連江縣政府推動興建南北竿跨海大橋工程。

連江縣政府指出，南北竿跨海大橋為馬祖百年核心建設，國內3離島縣中，澎湖、金門島際間均建大橋，馬祖各界倡議南、北竿島連結，有效改善就醫、就學及就業環境及水電、電信、軍事資源結合，提供全天候快捷、穩定運輸路廊，促進兩島觀光發展，並完善整體道路交通網，串連南、北竿一日生活圈。

總統蔡英文2017年1月26日訪視馬祖時，立委陳雪生向總統報告，總統指示行政院進行評估，同年10月28日時任行政院長賴清德聽取簡報，交付交通部2個月訂出一個方向，2018年12月10日行政院核定可行性研究報告，由連江縣政府委託交通部公路總局代辦綜合規劃工作，公路總局以生活圈道路設計經費執行綜合規劃。

海大馬祖行政院

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