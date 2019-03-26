高醫耳鼻喉專科團隊前進友邦索羅門 助患者找回聲音

2019-03-26 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



台灣邦交國索羅門當地沒有耳鼻喉科醫師，居民飽受耳疾之苦，甚至因此失去聽力，高雄醫學大學附院耳鼻喉科專科團隊首度前進當地，提供為期2周的醫療服務及臨床教學，並由外交部捐助當地200萬元相關醫療設備，讓患者重新聽見自己的聲音。

高醫院長侯明鋒26日說，高醫從2006年起就在當地台灣衛生中心派駐各科醫師看診，今年首度出動耳鼻喉專科團隊，包括耳鼻喉部醫師王遜模、林逸筑、麻醉部醫師蘇妙佩、手術室護理師馬玉娟、黃淑慧及國際醫療中心護理師林裕超等人前往支援。

林逸筑已是第二度前往當地，她表示，索國當地氣候潮濕悶熱，居民常到河裡游泳，導致耳朵進水罹患中耳炎，有的已嚴重到失去聽力。雖手術設施不足，醫療團仍克難在2周間完成200例門診及27例耳鼻喉科手術，不少患者接受技術難度高的鼓膜重建手術後聽見聲音，露出開心笑容。

除了完成多項耳腫瘤、鼓膜重建顯微手術，解決困擾患者多年的耳疾，林逸筑更以手把手、訓練當地醫師熟悉耳鼻喉科專科技術，「把他們教到會」，希望當地醫師能接手持續照顧同胞耳部健康。