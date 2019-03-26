呼應韓國瑜雙語教育 邁阿密大學海外教育實習到高雄

2019-03-26 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局與美國俄亥俄州邁阿密大學攜手合作，今年推動試辦高雄海外教育實習。首批3位美籍實習教師今天來到高雄，分別在苓雅區四維國小、鼓山區夀山國中及高雄女中，進行為期7周的英語教育實習。

教育局表示，美國俄亥俄州邁阿密大學師資培育系為大學排名全美第三，有公立大學中的長春藤之稱。來高雄進行教育實習的美籍實習教師Laura 蘿拉、Katherine 凱瑟琳與Katelyn 凱特琳，都在美國本土進行第1階段的教育實習，通過把關後才能繼續進行第2階段的海外教育實習。邁阿密大學實習指導教授也將其在高雄實習期間，楠台進行課室瞭解與觀察實習情形，並評核實習教師表現。

高雄市教育局長吳榕峯表示，推動雙語教育是高雄最重要的教育政策，美國邁阿密大學第1批實習老師的到來，有其象徵意義。教育局也將積極與其他美國知名大學，洽談相關的教育實習合作、甚至進一步引進優質合格的外籍師資到高雄的學校服務，讓更多高雄學子們獲得英語教學與國際文化交流的機會。

吳榕峯說，教育局將在高雄規劃更多的教育遊學活動，展現高雄市各地區學校與社區整合的學校本位特色，讓高雄成為各國學子遊學的首選城市，吸引更多外國的親師生來到高雄作客。藉由教育實習、教育遊學等交流共學、互助共享，讓全世界看見高雄的山海河港之美，感受高雄人的友善和熱情，實現市長韓國瑜雙語教育藍圖，以及「人進得來」的城市治理願景。