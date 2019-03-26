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慢飛天使職訓有成 攜手創業賣草莓大福

2019-03-26 20:00中央社 屏東縣26日電

中度智能障礙的曾柏閎和輕度肢體障礙的謝國明，參加「西點烘焙丙級證照輔導」身障職訓專班後，兩人培養好默契，並在家長的協助下，以手作草莓大福創業，創造網路訂單佳績。

19歲的曾柏閎和25歲的謝國明經由屏東縣政府勞工處職管員推介，去年6月參加縣府委託辦理的「西點烘焙丙級證照輔導」身障職訓專班。

勞工處科員曾雪萍表示，曾柏閎有中度智能障礙，個性活潑好動較無法專心，輔導老師改採用團體合作方式及重複指導，增加其熟練度及穩定度，結訓時曾柏閎已可獨立完成作品；謝國明則有輕度肢體障礙，個性內向，輔導老師安排年長開朗學員在鄰座，幫助他打開心門融入團體。

曾柏閎父母期望孩子能走入職場，勞工處與多元職能推廣協會得知後，邀請已開業的手工餅乾老師指導製作草莓大福甜點技術，協助創業。

曾雪萍說，去年職訓班一共有16名成員，曾柏閎與謝國明是唯二創業的學員，也是近幾年身障職訓專班裡少數創業的學員，更是兩人人生首度走入職場。

曾柏閎的爸爸曾科淵表示，曾柏閎和謝國明於去年底結訓，今年開始創業，起初在學校附近擺攤販賣，因為自己從事廣告印刷業，兩人在職訓時也學習網路行銷技巧製作宣傳單，於是他協助兩人宣傳，並在臉書成立「慢飛天使草莓大福」粉絲專頁進行網路銷售。

兩位慢飛天使堅持新鮮製作，網路收單後由產地直送草莓、大福皮當天現做，堅持給顧客最好的，創出好口碑。曾科淵說，現在不論是現賣或網路訂單都已有回流客。

曾科淵表示，為克服水果產季問題，除了販賣草莓大福外，他們也開創手作草莓醬、藍莓醬，升級採用日本三井糖，近期他還教曾柏閎和謝國明包水餃，開始販售「慢飛天使手作生水餃」。他也提到，慢飛天使要走入職場，需要家人的支持。

草莓創業

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