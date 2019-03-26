台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-26 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



台鐵高雄鐵路地下化去年10月通車後，新左營至屏東之間的鐵路系統一口氣增加了7個站，有民眾抱怨，屏東轉乘高鐵的時間拉得更長，「高鐵變得更遠了」。

不過台鐵屏東站表示，台鐵另增加往返共22列次的區間快車，從屏東到新左營站只需半小時，行車速度比前更快，民眾可以選擇搭乘。

台鐵屏東站站長董阿成指出，配合高雄鐵路地下化，新左營至屏東之間之所以增加7個小站，主要是希望發揮台鐵捷運化的功能，而且自從啟用後，這些小站的營運確實增加不少，可見搭乘的民眾還是不少。因此台鐵才規劃區間車及區間快車，提供旅客不同選擇。

以目前的火車時刻表分析，如果搭乘區間快車，從屏東到新左營大約30至35分鐘可抵達；如果是區間車，由於沿途多了7個站，行車時間大約需要44至52分鐘左右。

一位從台北回屏東的黃姓旅客向本報投訴，日前她搭高鐵南下新左營站，再轉搭火車回屏東，需要轉乘已讓屏東人滿肚子委屈了，結果還搭到站站都停的慢車（指區間車），由於當時全車客滿，等於又得一路站回屏東，實在忍不住要抱怨：「高鐵不來就算了，怎麼還變遠了」？

台鐵屏東站長董阿成建議旅客轉乘時要注意選擇車種及需求，很多民眾想到沿線的小站，例如科工館、美術館等，自然覺得區間車非常方便，不需要再換車；如果是往返屏東至新左營間，建議可以選擇區間快車或自強號車種，其中區間快車從新左營至屏東，中間只停靠高雄、鳳山及九曲堂等站，接駁十分方便。

不過也有旅客坦承，以前高鐵轉乘台鐵時，只要有車可搭，幾乎班班都可以到屏東，行車時間都差不多，現在又分區間車及區間快車，有時候回家心急如焚，確實常常上車才發現：「又搭到慢車了」。