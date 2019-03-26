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高市勞工局長夜宿台塑員工宿舍 傾聽基層心聲

2019-03-26 18:27聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市勞工局長王秋冬25日上任首日即啟動「百工拜訪計畫」，首站選在台塑仁武廠，25日晚間夜宿員工宿舍，26日一大早也與員工進行早餐會。王秋冬說，高雄是工業大城及石化重鎮，工安和勞權都必須重視，會陸續到國營事業及中小企業拜訪，「中鋼、中油都會去！」

台塑工業部門在高雄仁武有3千5百多人，近年面臨環保、工業區降編等問題，在台投資從600多億降到300多億元；王秋冬表示，他第一天來高雄上班，連自己宿舍都還沒進去睡，就將「初夜」獻給台塑基層勞工，25日先與台塑仁武、南亞、台朔重工等企業工會代表座談，晚間夜宿台塑員工差勤宿舍，隔日早上並與台塑員工進行「早餐會」，用行動體驗在地勞工生活。

王秋冬說，對於台塑仁武廠的生產線、能源回收、廢水處理、安衛政策及工安管理等作業管理流程相當肯定，且資方重視勞工安全、員工福利佳，是企業社會責任的楷模，之後還會持續拜訪各大企業，像中鋼、中油，以及其他中小企業，「只要有宿舍的就會去夜宿傾聽基層心聲，作為施政參考」。

台塑各企業工會代表與王秋冬座談時，有人提出公司如果有賺錢，紅利應該分多一點；也有人擔憂仁大工業區縮編後，石化業面臨遷廠轉型，可能衝擊勞工工作權，希望市府在健全產業外，也能兼顧勞工生計。王秋冬回應說，市府應扮演勞資關係的潤滑劑，會在市政權限內協助檢討改善。

高雄市勞工局長王秋冬（後排左三）上任首日就將「初夜」獻給台塑仁武廠，並在員工差勤...
高雄市勞工局長王秋冬（後排左三）上任首日就將「初夜」獻給台塑仁武廠，並在員工差勤宿舍夜宿並參加早餐會，傾聽基層勞工心聲。圖／高雄市勞工局提供
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高雄市勞工局長王秋冬（右四）上任首日就將「初夜」獻給台塑仁武廠，在員工差勤宿舍夜...
高雄市勞工局長王秋冬（右四）上任首日就將「初夜」獻給台塑仁武廠，在員工差勤宿舍夜宿並參加早餐會，傾聽基層勞工心聲。圖／高雄市勞工局提供
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高雄市勞工局長王秋冬（右）上任首日就將「初夜」獻給台塑仁武廠，在員工差勤宿舍夜宿...
高雄市勞工局長王秋冬（右）上任首日就將「初夜」獻給台塑仁武廠，在員工差勤宿舍夜宿並參加早餐會，傾聽基層勞工心聲。圖／高雄市勞工局提供
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