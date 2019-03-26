罕見「水管牆」奇觀 枋寮鄉長：快讓它走入歷史

2019-03-26 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋寮鄉的養殖漁業興盛，養殖業者從海邊接塑膠管引進海水養魚，因水管密密麻麻，在中華大排形成綿延數公里的「水管牆」奇觀，層層相疊的水管雜亂又占據道路引發民怨，鄉長陳亞麟促縣府解決；縣府海洋及漁業事務管理所說，沿海7個養殖漁業專區已興建2座海水供應站，佳冬和林邊多已納管，枋寮鄉大庄村及東海村部分已規畫增設。

屏東縣沿海的林邊、佳冬、枋寮3鄉是國內養殖漁業重鎮，養殖龍膽石斑、午仔魚等魚種；早年因養殖戶大量抽取地下水造成地層嚴重下陷，政府禁止抽取後，養殖戶改為接塑膠管抽取海水，但到處拉管線，重重相疊，形成雜亂無章的「水管牆」奇觀，有的阻塞排水溝成為淹水元兇，有的貫穿海堤危及結構。

屏東縣政府為減緩地層下陷和私接水管破壞海堤、景觀違和等問題， 向中央爭取逾10億經費在枋寮北勢寮和及佳冬鄉全塭豐興建海水供應站，目前7處養殖專區，佳冬塭豐海水供應站及枋寮北勢寮站已啟用，塭豐站可提供250公頃養殖區用水，北勢寮站可提供70公頃用水，林邊站和枋寮番仔崙站準備興建，佳冬鄉下埔頭、枋寮鄉大庄村及東海村3區仍無。

枋寮鄉長陳亞麟說，從大庄海邊到屏南工業區的中華大排，兩側道路原有1.5公尺寬，但長期以來養殖業者私自接水管引海水養魚，層層相疊的水管占用道路，最窄處僅50公分，不但小車無法通行，機車也僅能勉強通過；層層相疊的水管最高處約有2公尺，只要有水管損壞，業者就從別的地方往上堆，以致愈疊愈高，「水管牆」綿延數公里，在海水供應站完成前，可以公共管線先解決行的民怨。