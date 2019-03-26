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獨一無二「環保宮」 回收物搭蓋讓落難神明有個家

2019-03-26 15:59聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市三民東區清潔隊回收站旁，有座獨一無二的「環保宮」，是清潔隊員用回收物砌蓋成，柱子、屋頂鐵皮、神桌、照明都是廢棄物，裡頭供奉的則是些「落難神明」。隊員們說，清潔隊員工作也有相當的危險性，進出都會請神明多照應，感覺平安許多。

這座小廟沒有金碧輝煌，每處都有歲月的痕跡，屋簷鐵皮有些凹落變形，彩繪褪色，木柱也有些破蝕。廟額是紅底金字的「環保宮」，是歲次甲午陽月吉立，甲午年是民國103年；不過前一塊廟額是己丑年立的，所以這環保宮少說也有10年了。

高雄市三民東區清潔隊長王仲裕表示，當初是因為回收站負責處理從三民東區各里回收來的器物，偶爾也有民眾棄置神像，隊員也不知該如何是好，銷毀怕對神明不敬，又不知該送到哪兒，便先集中一處暫放。其實清潔隊裡也是臥虎藏龍，很多隊員都有不同的技藝，有人擅長木工，有人懂水電，有人會彩繪，有人寫字漂亮，就這樣敲敲打打搭成這座小廟，因為都是取材自回收物，又屬於清潔隊，就命名為「環保宮」。

三民東區清潔隊班長翁舜華說，清潔隊員的工作有時也很危險，掃街時怕被車撞，整理回收物可能被割傷。隊員們進出時都會拜一下，求保平安；且不遠處就是高雄市殯儀館，回收站旁有環保宮神明護佑，隊員心裡感覺也比較踏實。

「好特別喔！」路過的民眾覺得環保宮真是奇特，廟雖然簡陋，但心意十足。

隊員們說，環保宮沒有主祀什麼神明，這幾年神像也是來來去去的，如果有回收到就奉進環保宮裡，偶爾也會有民眾來把神像請回家裡，「反正都是緣分，希望大家平安！」

高雄市三民東區清潔隊回收站旁，有座獨一無二的「環保宮」。記者徐如宜／攝影
高雄市三民東區清潔隊回收站旁，有座獨一無二的「環保宮」。記者徐如宜／攝影
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「環保宮」是採用回收物搭建而成。記者徐如宜／攝影
「環保宮」是採用回收物搭建而成。記者徐如宜／攝影
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清潔隊員高雄市工作

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