前瞻完善長照環境 屏東33鄉鎮市衛生所皆受惠

2019-03-26 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東市衛生所使用超過38年，因建築老舊、公共衛生業務轉變以及因應高齡社會需求，辦公廳舍已不敷使用。將於屏東市中正路上，興建4層樓新衛生所，預計明年五月完工。另外，萬巒鄉、潮州鎮衛生所也將選址新建，同時修繕麟洛、崁頂、高樹等衛生所日照中心，全縣33鄉鎮市衛生所都有相關整建項目。

今天上午縣長潘孟安，主持屏東市衛生所動土儀式，預計明年5月完工；這也開啟全縣33所衛生所新整建序幕，中央總共挹注逾超過2億元經費，讓屏東線縣因應高齡社會，打造更完善的群體醫療環境。

潘孟安表示，屏東市衛生所由衛生局申請前瞻計畫並經衛福部同意，加上縣款配合，共6650萬1000元預算，興建地上4層的建築，基地面積約1459平方公尺，未來1樓將做為衛生所服務空間、2樓為會議室及辦公室，3樓為多功能會議室、交誼廳、營養教室、4樓為日間照顧機構。

另外，縣府指出，前瞻計畫共補助2億693萬7000元，縣府編列配合款1089萬5000元，總經費2億1783萬元，將新建屏東市衛生所、萬巒鄉衛生所及潮州鎮衛生所及修繕麟洛、崁頂、高樹衛生所日照中心。

中央也同時補助1624萬9000元，配合縣款85萬9000元，總經費1710萬8000元，整建滿州、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、三地門、霧台等9鄉衛生所長照服務據點。