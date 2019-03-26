連江地檢署4月15日首拍大陸抽砂船

2019-03-26 13:46 中央社 馬祖26日電



連江地檢署首次拍賣大陸越界抽砂船，這艘抽砂船起標價格為新台幣3380萬元，將在4月15日下午4時進行法拍。

連江地檢署表示，法拍物件為108年初因越界抽砂作業遭沒入的「鴻達51號」抽砂船，此船是民國101年製造的新船，船況良好，總長99.2公尺，船寬16.80公尺，總噸位達3542噸，經鑑價公司鑑價後，起標價格新台幣3380萬元，投標保證金新台幣676萬元；地檢署已連繫第10海巡隊，安排登記人員4月3日下午2時可在海巡隊人員陪同下導引觀看。

連江地檢署檢察長俞秀端強調，近年陸船在金門海域越界抽砂行為，日益猖獗，本案則是陸船在馬祖海域盜採海砂遭查獲並進行拍賣的首例，針對此類嚴重破壞海洋生態環境行為，地檢署將聯合轄內各司法警察機關，加強海域執法，一旦緝獲，將從嚴追訴，以維護馬祖海域完整及保護海洋生態環境。

連江地檢署表示，有投標意願者，請自行至地檢署官方網站(http://www.ljc.moj.gov.tw/)下載或向地檢署索取本件標封、保證金封存袋封面、投標書、承諾書等文件投標。或連繫投標相關事項聯絡人員法警王威文，連絡電話：0836-22823分機107。