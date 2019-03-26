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高雄選區重劃立委少1席 管碧玲大方分票3立委

2019-03-26 12:48中央社 高雄26日電

立委管碧玲。 圖／聯合報系資料照片
立委管碧玲。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市受到選區重劃的影響，立委席次少1席，立委管碧玲今天大方的宣示，將選區得票分給3位現任立委。她呼籲大家團結用「暖流」對抗「韓流」。

10年一次的選制劃分後，高雄市下屆立委席次從9席減為8席，受影響的是管碧玲的旗津、鼓山、鹽埕區及三民西區，將一分為三。管碧玲表態退出區域立委，今天還陪趙天麟、李昆澤及賴瑞隆3人到民進黨高雄市黨部登記區域立委參選。

在管碧玲的帶領下，4人展現團結意志，宣示要守住高雄的立委席次。至於有現任高雄市議員領表並表態要登記參選立委，管碧玲表示，支持優秀的立委連任，而剛當選的市議員對選民有承諾，民進黨中執會通過決議，不支持現任議員參選立委。

管碧玲說，雖然選區劃分，但她不忍心初選同志要面對黨內的競爭；於是帶著「歡喜心」，秉著傳承精神，呼籲原本支持她的選民就繼續支持3位優秀的立法院同事。

李昆澤、趙天麟及賴瑞隆肯定民進黨過去的執政高雄的成績，允諾齊心努力守住各自的選區及席次，也表示支持管碧玲爭取不分區立委。

這次選區有變動的是管碧玲的第5選區，重劃後散佈到將屬於第5選區李昆澤、第6選區趙天麟及第8選區賴瑞隆。

民進黨初選全民調訪查時間是4月22日至5月17日。

管碧玲

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