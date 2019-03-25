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帶動旅遊商機 金門縣府赴港推介

2019-03-25 20:27中央社 金門縣25日電

不讓高雄市赴港澳拚經濟專美於前，金門縣政府觀光處也赴香江推介金門旅遊，並促成兩地旅遊業者簽署合作備忘錄，預期將有效吸引香港遊客造訪金門。

金門縣政府今天發布新聞表示，觀光處長丁健剛協同金門縣旅行商業公會昨天赴香港拜會相關旅遊業者，並促成業者簽署合作備忘錄，雙方承諾加強兩地觀光旅遊合作，帶動金門旅遊商機。

金門縣旅行公會理事長林永標與港台旅行社同業商會理事長施俊明今天在香港新港中心簽署合作備忘錄。林永標說，雙方將強化重要節慶活動的旅遊服務接待合作，在觀光淡季期間擴大旅遊合作與支援，增進兩地旅遊行銷資源交換，縣府預期將有效吸引香港遊客造訪金門。施俊明則表示，將在理事會議積極宣導金門縣觀光資源，並邀請旅行社組團副金門踩線。

除了簽署合作備忘錄，丁健剛等人還與交通部觀光局駐香港辦事處交流，尋求共同合作協助。香港辦事處主任施宗泓表示，香港民眾非常喜歡台灣，辦事處會協助邀請媒體來金踩線，並請縣府到香港共同辦理金門特產觀光推廣活動，也會協助在香港媒體宣傳，很樂意與金門縣政府共同推廣香港入來金旅遊。

丁健剛表示，隨廈深鐵路開通、廣深港高鐵通車，經廈門赴金門旅遊，交通便利、快速，香港遊客可以輕鬆到金門旅遊，尤其金門的閩南文化、戰役史蹟、慢活樸實的特色相當吸引香港民眾。透過這次推廣可有效促進更多香港遊客造訪金門。

金門香港

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