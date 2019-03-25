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昔鄭成功金門觀兵弈棋 太武山7月辦棋賽

2019-03-25 19:05中央社 金門縣25日電

金門太武山上有個延平郡王觀兵弈棋處，相傳當年鄭成功與手下大將王忠孝曾在這裡下棋。王忠孝的後人王志文今天拜會金門縣政府時表示，計劃7月在這裏舉辦兩岸弈棋賽。

現為泉州泉港僑青會會長的王志文今天率中國大陸福建企業家考察團拜會金門縣政府表示，鄭成功與兵部侍郎王忠孝曾在太武山弈棋，「王忠孝全集」中也有記載，太武山延平郡王觀兵弈棋處見證300多年前歷史，而且延平郡王觀兵弈圖，在北京中國家博物館已成為一級文物，在王忠孝的故里泉州市泉港沙格村也有這幅畫的複製品。

王志文表示，金門民眾景仰王忠孝，封他為「王大人」，現在金城鎮賢聚村的泰安宮就是奉祀王忠孝，考察團中有不少王氏宗親此行曾前去祭拜。

王志文說，兩岸首屆弈棋賽由他與金門文化園區、太武山海印寺和金門縣閩南協會共同籌劃，到時初賽在山下舉行，決賽移師太武山上延平郡王觀兵弈棋處，兩岸一同見證歷史。

王志文等人受到金門縣長楊鎮浯和建設處副處長文水成等人歡迎。楊鎮浯表示，金門與福建關係密切，去年就任縣長後不久，中國國家主席習近平發表對台談話，希望金門和馬祖，包含水、電、橋、氣「應通盡通」；現在水已通了，氣、橋、電是下一步努力目標。

金門考察福建

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