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春吶移師高雄 觀光局今公布第三波嘻哈舞台演出名單

2019-03-25 18:54聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

春吶今年移師高雄舉辦，高雄市觀光局今天公布第三波5月4日嘻哈舞台演出名單，包含嘻哈廠牌新樂園的ØZI、顏社的李英宏與夜貓組，還有J.Sheon、呂士軒、違法以及多位DJ及饒舌新星齊力打造春吶嘻哈派對，難得的演出組合，許多粉絲都很期待。

被譽為具有核彈級轟炸實力的嘻哈饒舌創作歌手ØZI，才剛在台北Legacy辦完專場演唱會，一開賣就隨即秒殺讓許多歌迷感到扼腕不已，這次春吶表演會是ØZI首次到高雄的公開演出。

去年因電影《誰先愛上他的》主題曲一舉拿下金馬獎獎項殊榮的李英宏，也獲邀到春吶音樂祭嘻哈舞台演出，這次表演將會有樂隊一起呈現，給予觀眾不一樣的音樂感受。

主辦單位說明，5月4日的嘻哈舞台特地找新樂園廠牌合作，合力打造周六熱門時段嘻哈電音派對。值得一提的是，當天節目演出不間斷，將持續10個小時滿滿音樂不停歇，藉由歌手與樂團、DJ放歌的接力方式，突破音樂祭以往每組藝人中間休息換場的時間限制，讓底下的觀眾從中午12點半直嗨到晚上10點半。

今年正逢25周年的春吶音樂祭，除保留原有的獨立精神，結合流行、嘻哈等潮流元素，望能吸引不同族群來參與音樂盛會，提升其他小舞台優質原創音樂人被聽見的機會。

高雄市觀光局今天公布第三波5月4日嘻哈舞台演出名單。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局今天公布第三波5月4日嘻哈舞台演出名單。圖／高雄市觀光局提供
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春吶今年移師高雄舉辦，高雄市觀光局今天公布第三波5月4日嘻哈舞台演出名單，包含嘻...
春吶今年移師高雄舉辦，高雄市觀光局今天公布第三波5月4日嘻哈舞台演出名單，包含嘻哈廠牌新樂園的ØZI、顏社的李英宏與夜貓組。圖／高雄市觀光局提供
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春吶今年移師高雄舉辦，高雄市觀光局今天公布第三波5月4日嘻哈舞台演出名單，包含嘻...
春吶今年移師高雄舉辦，高雄市觀光局今天公布第三波5月4日嘻哈舞台演出名單，包含嘻哈廠牌新樂園的ØZI。圖／高雄市觀光局提供
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