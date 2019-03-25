親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

剛繳完錢「繳費單」又來！ 網：第四台廣告單惡意詐騙

等等蘋果春季發表會有哪些重點？現場直播搶先看

不忍見柬埔寨教育資源差 同濟會梓官分會募書包送愛

2019-03-25 18:47聯合報 記者王昭月╱即時報導

國際同濟會高屏A區梓官分會去年前進柬埔寨成立金邊分會，創下同濟台灣總會跨國成立分會首例，但興高采烈送批文具給當地學童做見面禮，赫然發現孩子連書包都沒有，為此梓官分會今年串連各大國際社團發起送書包到柬埔寨行動，預訂3年內送出1萬個，長期目標再捐建校舍，逐步解決柬國教育資源不足問題。

同濟會梓官分會近日積極籌備4月21日將在高雄岡山文化中心登場的「聯合慈善音樂晚會」，這場晚會目前已有扶輪社、獅子會、青商會及北高雄多個慈善團體響應，參與對象還在增加中。

去年同濟會梓官分會即號召舉辦慈善晚會，為喜憨兒等弱勢團體籌募經費，今年的扶助對象是遠在海外的柬埔寨學童，將集結台灣社團之力，為柬國貧窮的孩子募書包。

同濟會梓官分會長吳東鴻說，同濟會來台創會逾半世紀，梓官分會去年延續「同濟」精神，也在柬埔寨成立金邊分會，但授證典禮前夕捐贈了一批文具，才發現很多小朋友根本連書包都沒有，得用手把文具帶回家！見到這幕情境，他當下與幾名核心幹部研商如何進一步解決柬國教育資源不足的問題，才衍生出這次贈送書包計畫。

吳東鴻說，柬埔寨金邊地區有些學校設備簡陋不堪，教室與師資不足，學生需分成上、下午兩個時段輪流上課，教室內沒有課桌椅，資源十分匱乏。同濟梓官分會盼能以3年時間募得1萬個書包贈送，讓柬國學童從有文具可用，有書包可背，樂意來學校上課，未來再招募國際志工前往課輔，捐建校舍，讓當地孩子可以透過教育翻轉命運。

同濟會梓官分會去年贈上柬國金邊地區學童一批文具，赫然發現孩子們連書包都沒有。圖／...
同濟會梓官分會去年贈上柬國金邊地區學童一批文具，赫然發現孩子們連書包都沒有。圖／同濟會梓官分會提供
分享
同濟會梓官分會表示，柬埔寨金邊地區一些學校，設備簡陋不堪。圖／同濟會梓官分會提供
同濟會梓官分會表示，柬埔寨金邊地區一些學校，設備簡陋不堪。圖／同濟會梓官分會提供
分享
柬埔寨金邊地區有些學校，學童在克難的環境中分上、下午兩個時段上課。圖／同濟會梓官...
柬埔寨金邊地區有些學校，學童在克難的環境中分上、下午兩個時段上課。圖／同濟會梓官分會提供
分享

柬埔寨岡山喜憨兒

相關新聞

這班沒有冷氣的火車居然大受歡迎 「解憂號」大體驗

2019-03-25 17:30

影╱學校午餐費太少 高雄議員爭取應全用於食材

2019-03-25 15:35

高雄慈濟設大愛園區課輔班 是杉林囝仔的秘密基地

2019-03-25 14:00

上帝天使！義大醫院院長杜元坤榮獲高雄10大傑出市民

2019-03-25 13:04

為草埔隧道通車備戰 屏東22消防員赴西葡訓練

2019-03-25 10:52

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:21

今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59

圍堵取代疏濬？ 美濃憂淹水

2019-03-24 23:36

推漢餅文化 他獲高市傑出市民

2019-03-24 23:28

潘孟安做鳳梨披薩 推銷屏特產

2019-03-24 23:23

整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶

2019-03-24 23:21

輕軌二階 高市府：考慮變更路線

2019-03-24 22:55

高市輕軌公聽會紀錄 下月底上網

2019-03-24 22:52

那瑪夏賞螢季4月6日開幕 套裝行程開放報名

2019-03-24 19:45

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24

高中女生教偏鄉孩子走秀 還願當高雄觀光代言大使

2019-03-24 15:20

環台行動佛殿車今開抵旗山 下周轉往屏東祈福

2019-03-24 14:56

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:21

45歲國小老師器捐遺愛人間 母：當兒子國外唸博士

2019-03-25 15:33

追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38

兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-03-25 10:23

輕軌二階 高市府：考慮變更路線

2019-03-24 22:55

老年社會悲歌 找看護陷阱多

2019-03-24 23:24

古人點石成金 彰化縣最大養豬場新科技讓豬糞尿變黃金

2019-03-25 15:35

民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21

整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶

2019-03-24 23:21

敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因

2019-03-25 13:55

讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談

2019-03-24 23:04

影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車

2019-03-25 11:11

大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?

2019-03-24 22:16

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳

2019-03-25 13:06

這班沒有冷氣的火車居然大受歡迎 「解憂號」大體驗

2019-03-25 17:30

台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26

4月起春遊補助！新竹縣加碼出爐 最高享2500元

2019-03-25 13:03

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

新北仁愛之家啟動圓夢計畫 帶18名長者到澎湖故地重遊

2019-03-25 17:06

參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之

2019-03-25 14:36

海芋提早盛開 台北市2大花季接連登場

2019-03-25 07:32

影╱這個地下樂團出CD 竟然賣得比金曲樂團好

2019-03-25 15:38

春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34

國家級西湖溼地赫見廢棄物 環保人士痛心生態寶地破功

2019-03-25 13:51

麗寶樂園二期1500個職缺 優先錄用后里外埔在地人才

2019-03-25 13:51

善用資源 五結漂流木堆置場開放民眾撿拾利用

2019-03-25 15:57

台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07

大智路打通有譜？中市府追加3.3億用地費

2019-03-25 15:34

顏清標「標太郎」水餃上巿 女兒顏莉敏透露不斷幫試吃

2019-03-25 15:33

新科議員臉譜／改變特權文化 李明賢身體力行

2019-03-25 00:09

影／基隆這兩議員又被錯認 林旻勳：我好吃醋喔！

2019-03-25 18:48

換個高度…他拍到海浪「打架」

2019-03-24 23:14

影╱遭疑「都你家做」？黃適超：妻是被要求出來選的

2019-03-25 17:35

今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59

電子票證變平安符 「電子香火」賣光光

2019-03-24 23:02

為草埔隧道通車備戰 屏東22消防員赴西葡訓練

2019-03-25 10:52

還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機

2019-03-24 22:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top