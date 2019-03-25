不忍見柬埔寨教育資源差 同濟會梓官分會募書包送愛

2019-03-25 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國際同濟會高屏A區梓官分會去年前進柬埔寨成立金邊分會，創下同濟台灣總會跨國成立分會首例，但興高采烈送批文具給當地學童做見面禮，赫然發現孩子連書包都沒有，為此梓官分會今年串連各大國際社團發起送書包到柬埔寨行動，預訂3年內送出1萬個，長期目標再捐建校舍，逐步解決柬國教育資源不足問題。

同濟會梓官分會近日積極籌備4月21日將在高雄岡山文化中心登場的「聯合慈善音樂晚會」，這場晚會目前已有扶輪社、獅子會、青商會及北高雄多個慈善團體響應，參與對象還在增加中。

去年同濟會梓官分會即號召舉辦慈善晚會，為喜憨兒等弱勢團體籌募經費，今年的扶助對象是遠在海外的柬埔寨學童，將集結台灣社團之力，為柬國貧窮的孩子募書包。

同濟會梓官分會長吳東鴻說，同濟會來台創會逾半世紀，梓官分會去年延續「同濟」精神，也在柬埔寨成立金邊分會，但授證典禮前夕捐贈了一批文具，才發現很多小朋友根本連書包都沒有，得用手把文具帶回家！見到這幕情境，他當下與幾名核心幹部研商如何進一步解決柬國教育資源不足的問題，才衍生出這次贈送書包計畫。