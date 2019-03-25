這班沒有冷氣的火車居然大受歡迎 「解憂號」大體驗

2019-03-25 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



全台僅存的藍皮火車大受歡迎，屏東縣凌雲國小174位師生及家長親身體驗「解憂號」。圖／凌雲國小提供 分享 facebook 由枋寮到台東的藍皮火車，去年被作家劉克襄形容為「解憂火車」後，人氣愈來愈旺，屏東市凌雲國小最近帶領174位師生及家長親身體驗藍皮火車，屏東縣政府文化處29日起也要在高屏溪舊鐵橋上的藍皮車廂推出相關特展，並安排兩梯次的「解憂號」之旅，沒有想到一開放報名即秒殺，可見藍皮火車受歡迎的程度。

目前全台僅存的藍皮火車，是指每天上午10時55分從枋寮出發的平快車，沿途停靠加祿、內獅、枋山、枋野（號誌站）、大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂及台東等站，於下午1時21分抵達台東站，全程約需2.5小時。

由於藍皮火車沒有冷氣、窗戶還可以打開，沿途各站均停靠，等於南迴沿線的山海風光盡收眼底，因此這條路線一直是鐵道迷的最愛，近年也常有旅行社會帶整團的遊客前往體驗，雖是慢車，人氣卻很旺。

屏東市凌雲國小今年第一場的家庭日活動，就安排174位師生及家長一起搭乘藍皮火車，代理校長宋炫志表示，為了讓學生更了解這次的火車課程，學校同時規畫童詩寫作、舊鐵橋寫生，還邀請火車司機到學校介紹火車，師生們等於做足了功課，才踏上藍皮火車之旅，師生都說「太難忘了」。

除此之外，屏東縣政府文化處也把停放在舊鐵橋附近的五節藍皮火車廂，打造成微型博物館，本月29日起將推出為期3個月的特展，重現當年舊鐵橋與藍皮火車的歷史。

另外，文化處還規畫4月16日及5月3日兩梯次的藍皮火車之旅，由作家劉克襄帶隊，親身體驗「解憂火車」，沒有想到一開放網路報名即秒殺，可見藍皮火車受歡迎的程度。