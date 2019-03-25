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影╱學校午餐費太少 高雄議員爭取應全用於食材

2019-03-25 15:35聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市民進黨市議員李喬如、陳慧文、張漢忠、李雅慧、林智鴻、鄭孟洳及黃秋媖今天站出來為學童午餐爭取更多經費，主張不論中央或地方政府及民意機關，應當重視學校午餐費食材占比，希望高雄市長韓國瑜應顧及高雄市每一名孩童的健康權益，讓中小學生每天在學校的午餐能「吃好吃滿」。

根據高雄市教育局最新年度107年營養午餐的收費基準，國小收費38到46元、國中41到49元、高中43到51元，其中每人每日營養午餐費支出於食材占 70%到80%（原則75%），其他25%為人事、水電燃料及雜支支出。

高雄市議員林智鴻認為，以平均一名國小生一天營養午餐費45.12元計算，扣除25%的管銷費用後，實際一餐的食材成本剩33元，但是一餐33元給孩童吃到品質多優良、多營養的午餐？更有可能因成本低廉而使得孩童吃不夠、吃不飽。

議員陳慧文認為，台灣應借鏡鄰近亞洲國家如日本與韓國，這些營養午餐的管銷費用全由政府支出，家長繳的營養午餐費就能全反應在學童營養午餐的食材品質。

高市教育局指出，高雄高中職以下學生大約20萬人，每年營養午餐費約17億6000萬元，管銷費用約4億4000萬元，由於市府財政艱困，能否負擔、需要進一步研議。

李喬如質疑目前由中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材(4章1Q)認證的獎勵金，每人每天可補助3.5元，經了解後這些補助款竟直接由政府撥給廠商，若政府的政策目標為學校營養午餐採用在地且安心食材，就應該在營養午餐標案裡直接要求廠商使用4章1Q食材，怎麼會是政府還要自行掏錢請廠商用4章1Q食材？

最後結論，今天出席的高雄市民進黨市議員表示將發放連署書至全台各縣市議會，邀各縣市的民意代表關注營養午餐管銷費用影響食材品質的問題。

高雄市民進黨市議員李喬如、陳慧文、張漢忠、李雅慧、林智鴻、鄭孟洳及黃秋媖今天站出...
高雄市民進黨市議員李喬如、陳慧文、張漢忠、李雅慧、林智鴻、鄭孟洳及黃秋媖今天站出來為學童午餐爭取更多經費，主張不論中央或地方政府及民意機關，應當重視學校午餐費食材占比。記者謝梅芬／攝影
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營養午餐高雄市韓國瑜

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