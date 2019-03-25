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「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

高雄慈濟設大愛園區課輔班 是杉林囝仔的秘密基地

2019-03-25 14:00聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

「吃完點心趕快回到座位上，不要跑來跑去的。」設置在高雄杉林大愛園區慈濟環保站的「大愛園區課輔班」，是大愛園區孩子們的秘密基地。慈濟高雄分會教育團隊志工朱妍綸說，因莫拉克風災而開辦的課輔班，10年來不間斷提供園區孩子及新住民家庭平等教育的機會，不只是單純課業輔導與多元才藝課程，而是秉持陪伴初衷。

朱妍綸回憶，民國88年新年度開學前夕，志工前進和春技術學院，為八八水災安置在該校的桃源鄉桃源國小、樟山國小、興中國小、建山國小及附設幼稚園的教室進行大掃除。

從事教育工作逾25年的朱妍綸，剛退休一個禮拜後即遇88水患，甫退休即馬不停蹄召集大高雄地區教聯會、大愛媽媽、慈青組等四十多人成慈濟教育志工團隊，全力擔起災區學生安心就學任務，帶領五校近200名國中小學童打拳、認識音符、揉紙黏土，為孩子課業輔導與人文團康的帶動等身心輔導，陪伴小朋友度過災後離鄉安置的求學日子。

慈濟基金會原先只是為莫拉克受災安置孩子開設的課輔班，卻看見許多急難弱勢繳不出學費，啟動「安心就學‧點燃希望」， 莫拉克風災助學方案，期待受災家庭減輕經濟負擔，鼓勵受災學子安心就學。

然而，面對園區內，許多家庭經濟來源者，因外出工作導致孩子教育功能失衡，連動著社會問題，很多弱勢的孩子放學後無處可去，出入不良場所被有心人士吸收，高雄慈濟教育志工團隊討論後，決定在大愛園區成立孩子的課輔班。

兩年前一名新住民家庭的小一生，每周一至周五由新住民媽媽陪伴上課課輔班，了解才發現母親是家中經濟支柱，白天工作，為了陪伴孩子成長、融入台灣社會，只能利用晚上跟著孩子學華語。這個因緣讓慈濟開辦「蕙質蘭心新住民成長班」，每周四晚間一小時，規畫居家整理、茶道、花道、美姿美儀、水果拼盤與宴會料理等動態及DIY活潑多元課程，連內門區婦女也被吸引來。

每周四晚間活潑多元課程，連內門區婦女也被吸引來上課。圖／慈濟基金會提供
每周四晚間活潑多元課程，連內門區婦女也被吸引來上課。圖／慈濟基金會提供
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高雄慈濟在杉林大愛園區開辦「大愛園區課輔班」，是孩子們的秘密基地。圖／慈濟基金會...
高雄慈濟在杉林大愛園區開辦「大愛園區課輔班」，是孩子們的秘密基地。圖／慈濟基金會提供
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高雄慈濟在杉林大愛園區開辦「大愛園區課輔班」，是孩子們的秘密基地。圖／慈濟基金會...
高雄慈濟在杉林大愛園區開辦「大愛園區課輔班」，是孩子們的秘密基地。圖／慈濟基金會提供
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慈濟課輔班新住民

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