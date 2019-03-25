高雄慈濟設大愛園區課輔班 是杉林囝仔的秘密基地

2019-03-25 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



「吃完點心趕快回到座位上，不要跑來跑去的。」設置在高雄杉林大愛園區慈濟環保站的「大愛園區課輔班」，是大愛園區孩子們的秘密基地。慈濟高雄分會教育團隊志工朱妍綸說，因莫拉克風災而開辦的課輔班，10年來不間斷提供園區孩子及新住民家庭平等教育的機會，不只是單純課業輔導與多元才藝課程，而是秉持陪伴初衷。

朱妍綸回憶，民國88年新年度開學前夕，志工前進和春技術學院，為八八水災安置在該校的桃源鄉桃源國小、樟山國小、興中國小、建山國小及附設幼稚園的教室進行大掃除。

從事教育工作逾25年的朱妍綸，剛退休一個禮拜後即遇88水患，甫退休即馬不停蹄召集大高雄地區教聯會、大愛媽媽、慈青組等四十多人成慈濟教育志工團隊，全力擔起災區學生安心就學任務，帶領五校近200名國中小學童打拳、認識音符、揉紙黏土，為孩子課業輔導與人文團康的帶動等身心輔導，陪伴小朋友度過災後離鄉安置的求學日子。

慈濟基金會原先只是為莫拉克受災安置孩子開設的課輔班，卻看見許多急難弱勢繳不出學費，啟動「安心就學‧點燃希望」， 莫拉克風災助學方案，期待受災家庭減輕經濟負擔，鼓勵受災學子安心就學。

然而，面對園區內，許多家庭經濟來源者，因外出工作導致孩子教育功能失衡，連動著社會問題，很多弱勢的孩子放學後無處可去，出入不良場所被有心人士吸收，高雄慈濟教育志工團隊討論後，決定在大愛園區成立孩子的課輔班。