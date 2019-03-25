親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

來對發票囉！1-2月千萬獎號出爐：00106725

「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因

2019-03-25 13:55聯合報 記者吳淑君╱即時報導

海軍敦睦支隊昨天今天在基隆港東五碼頭開放民眾參觀，昨天一開場現場湧進爆量人潮，人龍排到海洋廣場，車流也回堵到高速公路大業隧道，交通幾近癱瘓，被罵翻了，市議員林沛祥曝料，昨天早上有艘郵輪遲到，郵輪客下船，大型遊覽車紓散，剛好和要去軍港的人潮撞在一起，不全是敦睦支隊開放參觀的錯。

林沛祥早上在市議會指出，昨天東岸大塞車的原因，除了海軍敦睦支隊來行銷活動成功，還另有原因，那就是郵輪遲到了。

他說，昨天早上有艘郵輪應該清晨6點進港，但因海象差，到了8點多才進港，約9點郵輪客下船，遊覽車接駁，人車進出剛好和要去東五碼頭看敦睦支隊的人潮車潮強碰，這並不全是敦睦支隊開放參觀的錯。

他昨天跟著市長參觀敦睦遠航訓練支隊後，在臉書PO文，對海軍對此次活動的安排，尤其是有關軍艦的介紹，個人感到有一點失望。

他說，參觀特殊景點，主要的吸引力在於「特殊」兩字。像是參觀郵輪，主辦方就會針對船上的旅遊設施做介紹；參觀貨輪，就應該針對船上的載貨設施做出介紹；而參觀軍艦，則應該針對艦上的軍事設施及功能性做出解說。

可是，船上的解說，卻針對這艘補給艦的航程及去過的地方景點，像是澎湖的吉貝島、蘭嶼的原住民獨木舟等等。其餘的時間，則是單單針對軍方整體（包括部分陸軍？）的形象做大概上的描述。

他說，而身為一個從小在基隆長大的港都子弟，他真正感興趣的，並不是軍艦航程去了哪裡，而是這艘國造的軍艦，它的功用及針對軍事上的專業用途，以及它背後的邏輯思考為何。

海軍敦睦支隊昨天在基隆港東五碼頭開放民眾參觀，人龍，車流大回堵，交通幾近癱瘓，被...
海軍敦睦支隊昨天在基隆港東五碼頭開放民眾參觀，人龍，車流大回堵，交通幾近癱瘓，被罵翻了。記者吳淑君／攝影
分享
海軍敦睦支隊昨天在基隆港東五碼頭開放民眾參觀，人龍，車流大回堵，交通幾近癱瘓，被...
海軍敦睦支隊昨天在基隆港東五碼頭開放民眾參觀，人龍，車流大回堵，交通幾近癱瘓，被罵翻了。記者吳淑君／攝影
分享

郵輪軍艦海軍

相關新聞

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:21

上帝天使！義大醫院院長杜元坤榮獲高雄10大傑出市民

2019-03-25 13:04

為草埔隧道通車備戰 屏東22消防員赴西葡訓練

2019-03-25 10:52

今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59

圍堵取代疏濬？ 美濃憂淹水

2019-03-24 23:36

推漢餅文化 他獲高市傑出市民

2019-03-24 23:28

潘孟安做鳳梨披薩 推銷屏特產

2019-03-24 23:23

整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶

2019-03-24 23:21

輕軌二階 高市府：考慮變更路線

2019-03-24 22:55

高市輕軌公聽會紀錄 下月底上網

2019-03-24 22:52

那瑪夏賞螢季4月6日開幕 套裝行程開放報名

2019-03-24 19:45

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24

高中女生教偏鄉孩子走秀 還願當高雄觀光代言大使

2019-03-24 15:20

環台行動佛殿車今開抵旗山 下周轉往屏東祈福

2019-03-24 14:56

高雄輕軌公聽會正反方相爭 民眾韓國瑜上身反對蓋輕軌

2019-03-24 11:32

青商會全台發動擦亮反光鏡 屏市83歲老里長來響應

2019-03-24 10:56

「燈流」續發威 潘孟安化身直播主教洋蔥私房菜

2019-03-24 08:54

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:21

西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52

影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落

2019-03-24 20:04

張錦昆掛起參選立委看板 與好友蕭景田爭取黨內提名

2019-03-24 15:09

追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

影／盧秀燕出現電視購物台 代言賣台中茂谷柑

2019-03-24 15:21

老年社會悲歌 找看護陷阱多

2019-03-24 23:24

民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21

冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-03-25 10:23

高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24

讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談

2019-03-24 23:04

整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶

2019-03-24 23:21

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?

2019-03-24 22:16

勤練書法調理身心 近百歲大師長壽秘訣

2019-03-24 14:09

韓國瑜小編也是縣長兒子妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

影／行動治理到坪林 侯友宜促銷旅遊農特產

2019-03-24 19:14

輕軌二階 高市府：考慮變更路線

2019-03-24 22:55

海芋提早盛開 台北市2大花季接連登場

2019-03-25 07:32

那瑪夏賞螢季4月6日開幕 套裝行程開放報名

2019-03-24 19:45

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34

竹市兒藝節30日試營運 3大旅遊路線連假出遊首選

2019-03-24 15:25

影／餐飲業用愛情搶商機 戴勝堂：安太座比安太歲重要

2019-03-24 16:18

韓國瑜推薦3月好書「旅行與讀書」 名家導讀市圖登場

2019-03-24 19:10

空氣好髒越來越有感 苗栗呼籲認養淨化區共同努力改善

2019-03-24 17:04

台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07

企業挺花蓮 與徐榛蔚4面向簽MOU

2019-03-24 19:10

新科議員臉譜／改變特權文化 李明賢身體力行

2019-03-25 00:09

今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59

電子票證變平安符 「電子香火」賣光光

2019-03-24 23:02

換個高度…他拍到海浪「打架」

2019-03-24 23:14

還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機

2019-03-24 22:14

台3線嘉義段重機熱門路線 車禍多因超車

2019-03-24 15:18

影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳

2019-03-25 13:06

搶救山林 60種樹苗「種回大肚山」

2019-03-25 00:07

拚民進黨立委初選 賴惠員：全力支持農漁民

2019-03-24 20:50

影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車

2019-03-25 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top