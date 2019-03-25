敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因

2019-03-25 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



海軍敦睦支隊昨天今天在基隆港東五碼頭開放民眾參觀，昨天一開場現場湧進爆量人潮，人龍排到海洋廣場，車流也回堵到高速公路大業隧道，交通幾近癱瘓，被罵翻了，市議員林沛祥曝料，昨天早上有艘郵輪遲到，郵輪客下船，大型遊覽車紓散，剛好和要去軍港的人潮撞在一起，不全是敦睦支隊開放參觀的錯。

林沛祥早上在市議會指出，昨天東岸大塞車的原因，除了海軍敦睦支隊來行銷活動成功，還另有原因，那就是郵輪遲到了。

他說，昨天早上有艘郵輪應該清晨6點進港，但因海象差，到了8點多才進港，約9點郵輪客下船，遊覽車接駁，人車進出剛好和要去東五碼頭看敦睦支隊的人潮車潮強碰，這並不全是敦睦支隊開放參觀的錯。

他昨天跟著市長參觀敦睦遠航訓練支隊後，在臉書PO文，對海軍對此次活動的安排，尤其是有關軍艦的介紹，個人感到有一點失望。

他說，參觀特殊景點，主要的吸引力在於「特殊」兩字。像是參觀郵輪，主辦方就會針對船上的旅遊設施做介紹；參觀貨輪，就應該針對船上的載貨設施做出介紹；而參觀軍艦，則應該針對艦上的軍事設施及功能性做出解說。

可是，船上的解說，卻針對這艘補給艦的航程及去過的地方景點，像是澎湖的吉貝島、蘭嶼的原住民獨木舟等等。其餘的時間，則是單單針對軍方整體（包括部分陸軍？）的形象做大概上的描述。