上帝天使！義大醫院院長杜元坤榮獲高雄10大傑出市民

2019-03-25 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



義大醫院院長杜元坤（右）當選高雄第二屆10大傑出市民，昨夜從高雄市長許崑源手中接下榮譽。記者王昭月／翻攝 分享 facebook 「上帝派我們來當天使，幫忙照顧受傷受苦的人類」，高雄義大醫院院長杜元坤秉持北一信念行醫，運用高超的手術協助許多病患遠離病痛，今年獲選為高雄市第2屆十大大傑出市民！

高雄國際青年商會主辦的高雄市第2屆十大傑出市民選拔活動昨夜揭曉，有「杜一刀」稱譽的義大醫院院長杜元坤也獲選。杜元坤目前也兼任義大醫療體系執行主任委員，專長是神經顯微再生重建手術、頸椎人工關節重建手術、臂神經叢高階重建手術、脊椎微創手術，曾獲得台灣醫療典範獎，並入榜世界外科博物館名人榜，具有國際聲望。

杜元坤1985年從北醫畢業後，在外科與骨科接受完整的醫師訓練，從專科主治醫生獲拔擢為科主任、部主任、副院長、院長等職。

「醫學是讓我們最靠近上帝的一個安排」，杜元坤從醫以來不斷精進醫術，為造福更多上肢創傷的病人，他持續鑽研骨科領域最困難，最沒有人願意做的顯微重建手術，如今成為台灣顯微及臂神經叢手術的領導先驅，也被世界手外科學會推舉為臂神經叢手術世界領袖。

杜元坤不只具有「仁術」，更具「仁心」，他積極參與公益活動，親自帶領醫院團隊參加無國界醫療團海外醫療服務，義診的足跡遍及柬埔寨、印尼、尼泊爾、薩爾瓦多等地。他亦常前往歐洲義務幫病人開刀，至今已跨越27個國家，執行200多場的手術，也因此2017年被帛琉媒體譽為「上帝派來的天使」。

杜常說，每個人在出生和死亡之間，只有一件工作就是醫療，上帝派他來，是要當天使幫忙他照顧那些受傷受苦的人類。因此，他常勉勵年輕一代的醫師，要快樂且有尊嚴的投入醫療行業。