親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

來對發票囉！1-2月千萬獎號出爐：00106725

「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

上帝天使！義大醫院院長杜元坤榮獲高雄10大傑出市民

2019-03-25 13:04聯合報 記者王昭月╱即時報導

義大醫院院長杜元坤（右）當選高雄第二屆10大傑出市民，昨夜從高雄市長許崑源手中接...
義大醫院院長杜元坤（右）當選高雄第二屆10大傑出市民，昨夜從高雄市長許崑源手中接下榮譽。記者王昭月／翻攝
分享
「上帝派我們來當天使，幫忙照顧受傷受苦的人類」，高雄義大醫院院長杜元坤秉持北一信念行醫，運用高超的手術協助許多病患遠離病痛，今年獲選為高雄市第2屆十大大傑出市民！

高雄國際青年商會主辦的高雄市第2屆十大傑出市民選拔活動昨夜揭曉，有「杜一刀」稱譽的義大醫院院長杜元坤也獲選。杜元坤目前也兼任義大醫療體系執行主任委員，專長是神經顯微再生重建手術、頸椎人工關節重建手術、臂神經叢高階重建手術、脊椎微創手術，曾獲得台灣醫療典範獎，並入榜世界外科博物館名人榜，具有國際聲望。

杜元坤1985年從北醫畢業後，在外科與骨科接受完整的醫師訓練，從專科主治醫生獲拔擢為科主任、部主任、副院長、院長等職。

「醫學是讓我們最靠近上帝的一個安排」，杜元坤從醫以來不斷精進醫術，為造福更多上肢創傷的病人，他持續鑽研骨科領域最困難，最沒有人願意做的顯微重建手術，如今成為台灣顯微及臂神經叢手術的領導先驅，也被世界手外科學會推舉為臂神經叢手術世界領袖。

杜元坤不只具有「仁術」，更具「仁心」，他積極參與公益活動，親自帶領醫院團隊參加無國界醫療團海外醫療服務，義診的足跡遍及柬埔寨、印尼、尼泊爾、薩爾瓦多等地。他亦常前往歐洲義務幫病人開刀，至今已跨越27個國家，執行200多場的手術，也因此2017年被帛琉媒體譽為「上帝派來的天使」。

杜常說，每個人在出生和死亡之間，只有一件工作就是醫療，上帝派他來，是要當天使幫忙他照顧那些受傷受苦的人類。因此，他常勉勵年輕一代的醫師，要快樂且有尊嚴的投入醫療行業。

特別醫病緊張、醫護過勞的大環境下，杜元坤面對醫療，始終不改「人的價值，在於捨得付出」的初心，只為了幫助更多的病人。他不只在醫界貢獻自我，未來也希望與各領域人才攜手，追求產業創新及永續發展。

素有「杜一刀」稱譽的高雄義大醫院院長（前排右）杜元坤，當選青商會主辦的高雄十大傑...
素有「杜一刀」稱譽的高雄義大醫院院長（前排右）杜元坤，當選青商會主辦的高雄十大傑出市民。記者王昭月／翻攝
分享

義大高雄市

相關新聞

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:21

敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因

2019-03-25 13:55

為草埔隧道通車備戰 屏東22消防員赴西葡訓練

2019-03-25 10:52

今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59

圍堵取代疏濬？ 美濃憂淹水

2019-03-24 23:36

推漢餅文化 他獲高市傑出市民

2019-03-24 23:28

潘孟安做鳳梨披薩 推銷屏特產

2019-03-24 23:23

整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶

2019-03-24 23:21

輕軌二階 高市府：考慮變更路線

2019-03-24 22:55

高市輕軌公聽會紀錄 下月底上網

2019-03-24 22:52

那瑪夏賞螢季4月6日開幕 套裝行程開放報名

2019-03-24 19:45

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24

高中女生教偏鄉孩子走秀 還願當高雄觀光代言大使

2019-03-24 15:20

環台行動佛殿車今開抵旗山 下周轉往屏東祈福

2019-03-24 14:56

高雄輕軌公聽會正反方相爭 民眾韓國瑜上身反對蓋輕軌

2019-03-24 11:32

青商會全台發動擦亮反光鏡 屏市83歲老里長來響應

2019-03-24 10:56

「燈流」續發威 潘孟安化身直播主教洋蔥私房菜

2019-03-24 08:54

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:21

西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52

影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落

2019-03-24 20:04

張錦昆掛起參選立委看板 與好友蕭景田爭取黨內提名

2019-03-24 15:09

追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

影／盧秀燕出現電視購物台 代言賣台中茂谷柑

2019-03-24 15:21

老年社會悲歌 找看護陷阱多

2019-03-24 23:24

冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-03-25 10:23

民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21

高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24

讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談

2019-03-24 23:04

整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶

2019-03-24 23:21

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01

韓國瑜小編也是縣長兒子妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?

2019-03-24 22:16

影／行動治理到坪林 侯友宜促銷旅遊農特產

2019-03-24 19:14

輕軌二階 高市府：考慮變更路線

2019-03-24 22:55

那瑪夏賞螢季4月6日開幕 套裝行程開放報名

2019-03-24 19:45

海芋提早盛開 台北市2大花季接連登場

2019-03-25 07:32

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34

竹市兒藝節30日試營運 3大旅遊路線連假出遊首選

2019-03-24 15:25

影／餐飲業用愛情搶商機 戴勝堂：安太座比安太歲重要

2019-03-24 16:18

韓國瑜推薦3月好書「旅行與讀書」 名家導讀市圖登場

2019-03-24 19:10

空氣好髒越來越有感 苗栗呼籲認養淨化區共同努力改善

2019-03-24 17:04

台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07

企業挺花蓮 與徐榛蔚4面向簽MOU

2019-03-24 19:10

新科議員臉譜／改變特權文化 李明賢身體力行

2019-03-25 00:09

影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳

2019-03-25 13:06

今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59

電子票證變平安符 「電子香火」賣光光

2019-03-24 23:02

還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機

2019-03-24 22:14

換個高度…他拍到海浪「打架」

2019-03-24 23:14

台3線嘉義段重機熱門路線 車禍多因超車

2019-03-24 15:18

搶救山林 60種樹苗「種回大肚山」

2019-03-25 00:07

影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車

2019-03-25 11:11

拚民進黨立委初選 賴惠員：全力支持農漁民

2019-03-24 20:50

南京東路塔悠路口 取消兩段式左轉

2019-03-25 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top