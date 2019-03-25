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金門馬山岸際油汙綿延一公里 將完成清除

2019-03-25 12:17中央社 金門縣25日電

海巡署金馬澎分署第9岸巡隊今天表示，第一巡邏站巡邏組昨晚在馬山岸際海灘發現黑色黏稠油汙，綿延約1公里，海巡人員與環保人員將在今天完成油汙清除。

第9岸巡隊參謀主任王榮忠受訪表示，岸巡人員昨天執行岸際巡查勤務時，行經陸軍E18據點（馬山）岸際海灘發現有黑色黏稠油汙，綿延約1公里，當下立即實施蒐證，並完成封鎖線設置。

岸巡隊並通報環保局派員共同處理。海巡人員和環保局人員攜手共同實施油汙處理工作。王榮忠說，面積較大的汙染區域已全數完成除汙作業，面積較小部分因受日落視線不佳影響，清除作業受限，將在今天再聯手進一步處理，讓金門海灘恢復純淨。

王榮忠表示，第9岸巡隊研判油汙可能是從中國大陸漂流過來，將委請高雄海洋科技大學推演，模擬測試油汙來源。

對馬山和前陣子水頭一帶海岸連日的油汙事件，金門縣議員董森堡表示，金門與廈門一帶海洋生態豐富，曾經出現白海豚、江豚等珍稀物種，西北海岸更是金門石蚵養殖的海域。

他認為，兩岸在汙染防治工作上應該要有共識或是協調機制，畢竟這些油汙的汙染是金廈共同海域，絕非單方的環保事件。

岸巡隊也重申，海巡人員將持續致力環境及生態保育，讓金門海洋資源永續經營；呼籲民眾如果發現任何不法情事、海洋或岸際發生緊急危難事件，請立即撥打海巡「118」24小時服務專線，海巡人員將在第一時間前往處理。

海巡署金門

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