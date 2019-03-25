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今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

已經3月底，六龜桃花心木林仍有許多綠葉沒有轉黃。記者徐白櫻／攝影
已經3月底，六龜桃花心木林仍有許多綠葉沒有轉黃。記者徐白櫻／攝影
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今年是暖冬，不只梅子、桃子等經濟型果樹生長受影響，高雄市六龜新威苗圃的桃花心木林道向來以落葉繽紛的景觀聞名，今年林道樹木依舊，地面落葉卻比往年減少很多，樹梢綠葉數量不少，景觀不尋常。專家說，樹木遇低溫分泌離層酸之後才會落葉，今年冬天天氣熱導致落葉較少，所幸桃花心木並非果樹，暖冬不會影響作物收成。

時序來到3月底，各地桃花心木紛紛落葉，茂林國家風景區新威行政中心前方的桃花心木林道也不例外，近日2公里林道已鋪上一層黃色落葉，不時有落葉隨風飄落，吸引攝影愛好者與賞景遊客造訪。

桃花心木林道上遊客不少，多數人是算準時機來賞落葉，與往年不同的是，桃花心木林的落葉情況不如往年分明。茂林國家風景區管理處指出，桃花心木的落葉時間在3、4月之間，往年此時節，樹木枝椏已經光秃秃，今年冬天不冷，樹葉可能邊掉邊長，有枯葉也有綠葉。

國立旗山農工園藝科主任黃吉村表示，一般落葉樹在秋冬落葉，桃花心木則春天才落葉，落葉的原因是樹木感受低溫後分泌離層酸，導致樹葉變薄、變脆之後落葉，今年冬天溫度不夠低，所以離層酸分泌少，當然落葉也比較少。

除落葉時節不一樣外，落葉樹也有經濟型與非經濟型之分，以梅子來說，若氣溫不夠低，樹木不會把所有營養往主幹輸送，可能影響往後2至3年產量。另方面，桃花心木不是果樹，落葉減少不會影響收成，不過此方面研究有限，很難判斷影響層面為何。

去年桃花心木林道景觀，3月中旬過後，桃花心木的樹葉已經掉光，黃色落葉宛如厚厚地毯...
去年桃花心木林道景觀，3月中旬過後，桃花心木的樹葉已經掉光，黃色落葉宛如厚厚地毯。本報資料照
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雖然落葉沒有往年多，林道仍有一層黃色落葉，不少遊客專程來拍落葉。記者徐白櫻／攝影
雖然落葉沒有往年多，林道仍有一層黃色落葉，不少遊客專程來拍落葉。記者徐白櫻／攝影
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