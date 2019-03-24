韓國瑜推薦3月好書「旅行與讀書」 名家導讀市圖登場

2019-03-24 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜推薦的3月好書「旅行與讀書」24日下午舉行名家導讀會，由出版該書的新經典文化總編輯葉美瑤親自導讀，葉美瑤說，「旅行與讀書」的作者詹宏志是觀察者、破壞者、解釋者，也是一個走在前端的創新者。詹宏志透過旅行和讀書改變了自己，「擁有超過一個人生」。

「旅行是折磨、也是教育」，葉美瑤表示，詹宏志認為旅行就像讀書，從計畫旅行開始，設計旅程、解決當中的困難，想盡辦法融入當地情境，有了另一種人生感受，也短暫成為另一種文化和生活者。詹宏志的旅行模式有意識地擺脫套裝旅行模式，將旅行主導權拿回自己手上，更有深刻收穫。

此外，葉美瑤也說，詹宏志不習慣與人接觸，所有知識來自於書本，他的經濟學背景和媒體養成，讓他永遠在思索未來趨勢，在書中見到嚮往的行動、概念及某些生活，就會去嘗試，在重覆實踐的過程中，即使沒有前例也勇敢摸索，陸續跨界出版、文學、媒體、唱片、電影及電子商務，一點一滴成為現在的詹宏志。