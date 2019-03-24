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擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

汛期將至，高雄美濃溪中壇橋上游河段已完成清淤，近日下游河道進行防洪牆加高施工，卻不見河道疏濬，當地居民擔心下游河道變窄導致排水不及，重演淹水惡夢。主管機關河川局表示，目前美濃溪河段共有四處疏濬工程，中壇橋下游河道已經發包施工，居民可以安心。

美濃溪早年容易氾濫成災，水利署逐年進行河道整治，不過去年823豪雨仍造成市區淹水及膝，住家低窪的居民飽受淹水威脅。近日第七河川局在中壇橋下方進行防洪牆施工，居民擔心主管機關以圍堵取代疏濬，不利防洪。

合和里長林作松指出，早年美濃橋下河床至少比現在深3、4公尺，地方疏濬聲浪從沒停過，近日位處美濃溪上游的東和橋河段疏濬工程已完工，中壇橋下游河段沒有疏濬，卻將橋梁下方的河道堤岸加高，萬一豪雨來襲，下游通洪斷面比上游窄，洪水一定會往上溢流。

針對居民疑慮，第七河川局長李宗恩表示，目前七河局在美濃溪有四處疏濬工程，一標位於美濃溪與旗山匯流口，其餘三標全在美濃河段，居民擔心的中壇橋下游已經開始疏濬，本月21日起出料。

李宗恩解釋，居民擔心的築堤工程有其必要性，因為美濃溪中壇橋下河段的堤頂高度不足，823水災前一年就存在，此次進行防洪牆加高工程，避免洪水溢出，七河局在高屏兩地有14處疏濬工程，彼此可以互相支援施工。

水利署第七河川局表示，美濃溪中壇橋下游河段的疏濬工程已經開始施工，不過目前在橋上...
水利署第七河川局表示，美濃溪中壇橋下游河段的疏濬工程已經開始施工，不過目前在橋上看不見施工點。記者徐白櫻／攝影
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美濃居民害怕淹水，近日看見中壇橋下游加高河堤，擔心主管機關用築堤來取代河道疏濬。...
美濃居民害怕淹水，近日看見中壇橋下游加高河堤，擔心主管機關用築堤來取代河道疏濬。記者徐白櫻／攝影
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美濃淹水豪雨

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