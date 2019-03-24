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不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

目前正是鳳梨及和洋蔥的產季，屏東縣政府今天結合野餐活動推出「鳳洋花舞野餐趣」，活動不但一上網就秒殺，最近因辦燈會人氣攀升的屏東縣長潘孟安，今天更化身屏東好物代言人，又是有獎徵答、又是製作鳳梨披薩，再度展現賣水果的功力。

屏東縣洋蔥面積廣達607公頃，是全台最大的洋蔥產地，目前正是洋蔥產季，半島洋蔥飽滿又多汁，許多民眾到墾丁旅遊時，最愛隨車載一包恆春的洋蔥回家。

來自恆春的張嘉芬近年專心研究洋蔥的各種加工產品，包括洋蔥焦糖薄片、洋蔥酥等，昨天在活動現場她又推出洋蔥涼茶，提供消費者更多元選擇，她說洋蔥是真正屏東好物，值得帶回家。

另外，屏東縣的鳳梨面積達3455公頃，一樣是全台最大產區，屏東縣長潘孟安表示，前幾年光是屏東產區的鳳梨外銷一年達8千公噸，去年台屏農加入拓展後，去年屏東產品的外銷量就達19000公噸，今年為了避免產量集中，縣府早自元月24日起就開始外銷調節。

他說，縣府大力行銷「屏東好物」，未來只要掛上「屏東好物」的標章，代表產品都是經檢驗合格的優質產品，消費者可以安心選購。今天在野餐趣活動中，潘孟安又是做披薩、又是打果汁，就是要把屏東特產行銷出去，讓不少民眾直說「縣長果然很會推銷哦」！

來自恆春的張嘉芬近年至少以洋葱開發出7種加工產品，新推出的洋葱涼茶是結合洋葱、玫...
來自恆春的張嘉芬近年至少以洋葱開發出7種加工產品，新推出的洋葱涼茶是結合洋葱、玫瑰、蝶豆花依黃金比例製成，不但顏色吸睛而且口感好。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣長潘孟安在台上賣力行銷鳳梨和洋葱，並現場製作鳳梨披蕯。記者翁禎霞／攝影
屏東縣長潘孟安在台上賣力行銷鳳梨和洋葱，並現場製作鳳梨披蕯。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣長潘孟安在台上賣力行銷鳳梨和洋葱。記者翁禎霞／攝影
屏東縣長潘孟安在台上賣力行銷鳳梨和洋葱。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府鳳梨

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