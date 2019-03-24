高雄輕軌爭議工程公聽結束 4月底委員會評估

2019-03-24 16:39 中央社 高雄24日電



高雄市輕軌二階爭議路段建設工程共召開5場公聽會，今天結束，共有400多人次登記發言或提供書面意見，高雄市捷運工程局將於4月底前公告上網提供公眾閱覽，並交由委員會評估。

高雄輕軌第一階段已完工通車，第二階段工程爭議路段包括美術館及大順路，主要是沿線居民不滿路寬不足，一旦興建輕軌將使得原本就顯得壅塞的道路更加難行，市長韓國瑜上任後要求暫停爭議路段工程，等評估後再做決定，並由捷運工程局召開5場公聽會。

第一場公聽會正反意見兩方爭執不下，一度爆發激烈口角互嗆衝突，議程一度中斷，警方介入維持秩序後平息，後來4場公聽會雖然正反意見兩方仍針鋒相對，未再發生衝突。

高雄市捷運工程局發布新聞表示，自2月28日起召開5場次高雄環狀輕軌捷運建設美術館路段及大順路段優化策略公聽說明會，擴大公民參與和傾聽民意，共有1800多人次與會，總計400多人次登記發言或提供書面意見。

第一階段5場次公聽說明會舉辦完畢，高雄市捷運工程局將於4月底前把記錄彙整的各方建議相關資料公告上網供公眾閱覽，同時交由專家學者委員會進行專業審慎評估，後續委員會各項專業評估情形也將再召開第二階段說明會回應民眾訴求。

高雄環狀輕軌系統長22.1公里，第一階段8.7公里已完工營運。