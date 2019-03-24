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北高雄家扶搭橋梁 愛心資助12年不中斷

2019-03-24 15:25聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

北高雄家扶中心今天在美濃區辦理第七屆家庭認養懇親會，全台各地67名認養人與北高雄家扶中心受扶助兒童相見歡。認養人中，毛俊惠陪伴「小葵」一路成長，從小一至專二，12年愛心不中斷，兩人情同母女，一年一次的聚會充滿溫馨與歡樂。

北高雄家扶中心今天舉辦一年一度的懇親會，各地認養人與受扶助家庭成員齊聚美綠生態園區，參加人員在園區內賞蝶、體驗油紙傘DIY，下午還有多項趣味闖關活動，藉由活動促進認養人與扶助兒童之間的情感交流。

懇親會上，擔任認養人23年的毛俊惠與「小葵」的互動令人感動。家扶中心社工林慧雯指出，「小葵」成長在經濟弱勢家庭，毛小姐從小一開始關懷「小葵」，雖然平日工作繁忙，一年一度的懇親會幾乎不曾缺席，兩人相約每年見面一次，互相鼓勵與關懷，持續12年不中斷，「小葵」今年已經念專二，情感就像母女般緊密。

另位72歲的認養人王蓮芬平時透過書信跟扶助童「小軒」維繫，而且不時寄送生活用品給「小軒」家人，這份情誼從幼稚園大班延續至小學四年級，今年懇親會地點選在距離「小軒」家不遠的地方，兩人見面後互動熱絡，「小軒」擔任小導遊，不斷向王奶奶介紹住家附近有哪些好玩的地方。

全台各地67名認養人在美濃與北高雄家扶中心受扶助兒童歡聚互動。圖／北高雄家扶中心...
全台各地67名認養人在美濃與北高雄家扶中心受扶助兒童歡聚互動。圖／北高雄家扶中心提供
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毛俊惠（左）關懷「小葵」12年不中斷，兩人互動親密。圖／北高雄家扶中心提供
毛俊惠（左）關懷「小葵」12年不中斷，兩人互動親密。圖／北高雄家扶中心提供
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認養人王蓮芬（左）與扶助兒童「小軒」開心擁抱。圖／北高雄家扶中心提供
認養人王蓮芬（左）與扶助兒童「小軒」開心擁抱。圖／北高雄家扶中心提供
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認養生態園區

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