高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任滿3個月，勞工局長人選終於定案，由台中市民政局前局長王秋冬出任，成為繼教育局長吳榕峯後，第2位前台中市長「胡志強團隊」核心成員南漂高雄助韓；王秋冬24日表示，很感佩韓市長上任後表現，期許任內協助韓市長，扮演「顧勞工」、促進勞資和諧的關鍵角色。

王秋冬是東海大學政治學博士，曾當選台中市第14、15、16屆議員，後由胡志強延攬擔任民政處長與改制後民政局長，任內整併「台灣大道」路名，解決一路多名及一名多路沉痾，2011年起整編及新編道路名稱超過200條，為各縣市之冠；更首創戶政事務所設置「疼您櫃台」，體貼民眾辦離婚、認領等戶政業務隱私需求，連續多年獲內政部戶政評比及政府服務品質獎。

韓國瑜幾個月來尋覓相關人選，考量學經歷與個人特質後，決定延攬王秋冬入府，盼借重王在台中推動多元政務獲獎的經驗，為高雄勞工謀福利。

王秋冬說，韓市長處事積極，上任不到三個月，讓高雄成為華人圈領導人與城市治理焦點，各項農漁產品外銷推廣與招商引資也大有斬獲。高雄是工業大城，就業勞工人口133萬，位居全國第二，他期待將台中經驗轉化，替高雄勞工顧權益、拚福利。