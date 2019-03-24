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高中女生教偏鄉孩子走秀 還願當高雄觀光代言大使

2019-03-24 15:20聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

女高中生張筑貽（右）捨棄走上伸展台夢想，卻投入偏鄉教學童走上伸展台建立自信，鼓勵...
女高中生張筑貽（右）捨棄走上伸展台夢想，卻投入偏鄉教學童走上伸展台建立自信，鼓勵孩子逐夢。記者蔡容喬／攝影
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高雄師範大學附中二年級學生張筑貽擁有175公分的高挑身材與清麗臉蛋，2年前她放棄模特兒大賽季軍頭銜及踏入演藝圈機會，投入偏鄉關懷計畫，帶著13位杉林和新庄國小的偏鄉學童走上伸展台，展現自信與夢想。張筑貽將這段過程撰寫成書「偏鄉孩子上舞台-我和我的模特兒學生們」，24日在高市空大發表新書，並和學童們同台現身走秀，分享自己的心路歷程。

對於市議員曾麗燕日前在臉書推薦張筑貽擔任高雄觀光代言人，張說，很願意運用自己所長去幫助別人，最近就計畫與南華商圈合作，帶著偏鄉孩子們一起去商圈走秀提振人氣。

張筑貽從小就看著任教市立空大的父親張天雄到偏鄉教學童攝影，她說，原本常在想自己能為別人做什麼？偏鄉孩子缺的是機會和信心，這一年多來，她將自己走上伸展台的經驗教給這群孩子，發現透過知識和經驗的分享，可以讓他們靠自己力量建立信心，朝夢想和目標努力邁進。

除了帶偏鄉學童們走上伸展台，張筑貽更結合5名年輕時曾有過設計師夢想的大姐姐和阿姨們，包括自己母親吳素莉在內，設計出「爸爸的溫度」、「媽媽的擁抱」及「汗水的感動」系列服飾，將男性成人襯衫、牛仔衣和工作服等舊衣，巧手打造成小女孩洋裝，讓學童們穿上台走秀，展現衣服背後的故事和新生命。

新庄國小校長林文毅表示，他常鼓勵學生「走秀不用高顏值，但一定要有自信」，同學們從一開始的生澀害羞，走了2、3次後就放開了，可見給他們舞台，就能展現個人特色。

走秀學童中唯一的男生林義鵬雖沒有模特兒身材，上台走秀時充滿架式，他說，自己夢想其實是「長大後要當警察、抓光所有壞人」，不過走秀可以站上舞台讓人看見，「很喜歡這種感覺，台下叔叔阿姨鼓掌，就愈走愈有自信！」

女高中生張筑貽投入偏鄉關懷計畫，除教學童們走上伸展台建立自信，還結合一群有過設計...
女高中生張筑貽投入偏鄉關懷計畫，除教學童們走上伸展台建立自信，還結合一群有過設計夢的女性將舊衣改造為漂亮洋裝，讓孩子們走一場有故事和溫度的服裝秀。記者蔡容喬／攝影
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女高中生張筑貽投入偏鄉關懷計畫，除教學童們走上伸展台建立自信，還結合一群有過設計...
女高中生張筑貽投入偏鄉關懷計畫，除教學童們走上伸展台建立自信，還結合一群有過設計夢的女性將舊衣改造為漂亮洋裝，讓孩子們走一場有故事和溫度的服裝秀。記者蔡容喬／攝影
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偏鄉夢想模特兒

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