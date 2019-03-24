高雄輕軌公聽會正反方相爭 民眾韓國瑜上身反對蓋輕軌
高雄市政府暫停輕軌二階爭議路段建設工程，今天召開第5場公聽會，正反兩方爭執不下，建商郭敏能認為輕軌在美館路使用路幅，影響行車，還有民眾戴上禿頭頭套模仿高雄市長韓國瑜表達不要蓋輕軌，希望維持現況。
這位民眾刻意戴上禿頭頭套，還在臉上刻意畫了2顆大痣，模仿韓國瑜為緊張氣氛帶來些許輕鬆氛圍。
今天共有50名民眾發表意見，支持及反對都有，支持論點包括 ，原方案已經過相關可行性評估、環評計畫核定等，希望可以維持原方案持續優化並繼續興建，若改為地下化及高架化將增加市府負債。
原契約應持續履行，若終止契約衍生的相關費用將由全民買單，將不符合公共利益。原案才是符合市民最大利益的方式。
輕軌先導公車168線已經上路十年了，目前輕軌第一階段的搭乘人數已超過168公車全線。
有民眾有條件支持，認為輕軌號誌及磨軌聲響、輕軌路權、大順路段周遭停車問題藉由相關配套應該都要一併解決。大順路人行道違停要同時處理好，才能給行人用路人更安全的環境。
有民眾認為，高雄市已進入高齡化社會，輕軌方式對於年長者較為友善。認為輕軌只要有8%轉移率，就能解決大順路壅塞問題
但也有不少人反對，有人乾脆建議，輕軌改為電動公車行駛就好，或者者改地下化，不要在路上「擋路」。也有人認為應更改路線從河西路、同盟路接回大順路，不要阻礙大順路車流。
郭敏能更明白指出，國外輕軌都興建在觀光區域，建議輕軌走鐵路廊道到左營經蓮池潭到高鐵站，走觀光路線。
高雄環狀輕軌捷運建設第二階段美術館路段及大順路段優化策略公聽說明會共排定5場與沿線居民對話，今天已是最後一場次。高雄輕軌含一、二階全線共22.1公里，一階8.7公里已完工營運，目前推動的二階路段共13.4公里，因行經美術館、大順路，民眾反對聲浪大。
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