高雄輕軌公聽會正反方相爭 民眾韓國瑜上身反對蓋輕軌

2019-03-24 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府暫停輕軌二階爭議路段建設工程，今天召開第5場公聽會，正反兩方爭執不下，建商郭敏能認為輕軌在美館路使用路幅，影響行車，還有民眾戴上禿頭頭套模仿高雄市長韓國瑜表達不要蓋輕軌，希望維持現況。

這位民眾刻意戴上禿頭頭套，還在臉上刻意畫了2顆大痣，模仿韓國瑜為緊張氣氛帶來些許輕鬆氛圍。

今天共有50名民眾發表意見，支持及反對都有，支持論點包括 ，原方案已經過相關可行性評估、環評計畫核定等，希望可以維持原方案持續優化並繼續興建，若改為地下化及高架化將增加市府負債。

原契約應持續履行，若終止契約衍生的相關費用將由全民買單，將不符合公共利益。原案才是符合市民最大利益的方式。

輕軌先導公車168線已經上路十年了，目前輕軌第一階段的搭乘人數已超過168公車全線。

有民眾有條件支持，認為輕軌號誌及磨軌聲響、輕軌路權、大順路段周遭停車問題藉由相關配套應該都要一併解決。大順路人行道違停要同時處理好，才能給行人用路人更安全的環境。

有民眾認為，高雄市已進入高齡化社會，輕軌方式對於年長者較為友善。認為輕軌只要有8%轉移率，就能解決大順路壅塞問題

但也有不少人反對，有人乾脆建議，輕軌改為電動公車行駛就好，或者者改地下化，不要在路上「擋路」。也有人認為應更改路線從河西路、同盟路接回大順路，不要阻礙大順路車流。

郭敏能更明白指出，國外輕軌都興建在觀光區域，建議輕軌走鐵路廊道到左營經蓮池潭到高鐵站，走觀光路線。