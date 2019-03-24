青商會全台發動擦亮反光鏡 屏市83歲老里長來響應

2019-03-24 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國際青商會今發起「擦亮世界的角落」公益活動，由各地分會號召志工擦亮街頭反光鏡。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

街頭常見的反光鏡，你想過是誰負責擦拭嗎？為減少交通事故發生，國際青商會中華民國總會今天發動全台150多個分會，同步響應「擦亮世界的角落」公益活動，由青商會結合地方志工擦亮街頭的反光鏡，屏東市83歲的老里長吳興成也大力響應，小小舉動溫暖不少市民的心。

吳興成已連任11屆里長，目前是全屏東市最高齡的里長，不過身手一樣矯健，今天上午他不但響應掃街，還努力擦亮反光鏡，他說能動就要動，更何況是維護環境，說什麼也要響應。

這項「擦亮世界的角落」公益活動是由國際青商會中華民國總會發起，屏東縣由太陽城國際青商會長韋銘法、總幹事陳酉印等人號召志工一起加入，市民代表方華雄、一心里長吳興成、義勇里長林侑弘、萬年里長 吳健隆、光華里長曾文章等人也熱烈響應。

總幹事陳酉印表示，在燈會之後，屏東市萬年溪畔出入的民眾愈來愈多，他們希望可以擦亮沿途的反光鏡，同時集結眾人的力量掃街，讓萬年溪愈來愈好。