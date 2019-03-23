高雄大學19周年校慶 3生與學校同年同月同日生

2019-03-23 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國立高雄大學今天舉行創校19周年慶祝大會暨運動會，校長王學亮表示，過去1年執行高教深耕計畫、鏈結「聯合國17項永續發展目標（SDGs）」已有初步成果，面對少子化、強烈國際競爭壓力，未來仍需持續努力以赴。高雄大學是2000年2月1日成立，典禮上也邀請同一天出生的學生劉宇祁、洪郁庭、曾鴻宜，一起慶生切蛋糕。

王學亮在校務發展報告指出，高雄大學爭取教育部高教深耕計畫、接軌SDGs，培養學生問題解決、跨領域、自主學習、創新、國際移動」等5大永續移動力，推動國際化、翻轉教育、發展學校特色及善盡大學社會責任。

近期最新成果是響應政府新南向政策，獲得教育部支持成立「PLC@NUK（菲律賓公民在台學習中心）」，關心來台打拼的菲籍移工，免費開辦「台灣文化」等多門推廣課程，提供進修學習管道，落實（目標4）：確保有教無類、公平以及高品質教育，展現大學社會責任。

高雄大學教授翁群儀等多名教授爭取教育部「大學社會責任實踐計畫（USR）」，帶領學生進駐高雄大樹區，訪談耆老、農民與志工，學習鳳梨種植知識與果醬製作等加工應用，並對當地文史建築、地形地貌深入調查，也將成果移轉給當地居民使用，吸引更多遊客造訪社區、消費者採購農產，善盡大學社會責任。

高雄大學是2000年2月1日成立，慶祝典禮上特別邀請校內電機工程學系劉宇祁、西洋語文學系洪郁庭、應用化學系曾鴻宜等3位在當天出生的大一新生共同慶生。劉宇祁很熱中參與社團「志願服務團」活動，今年寒假展現社會服務精神，前進屏東縣內埔鄉東勢國小舉辦「天災防治營」，帶領學童認識常見天災類型與因應作為。