影／高雄旗津滿月趴 雖遇雨天現場氣氛嗨翻

2019-03-23 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



迎接高雄旗津的第一場派對！高市觀光局、「旗津沙灘吧」及知名夜店「紅磚地窖」舉辦的「旗津滿月趴Cijin Full Moon Party」今傍晚在高雄旗津登場，全台首創的旗津滿月趴23日下午6點至24日凌晨1點舉行，雖然高雄下午下起大雨，仍不減參與民眾的熱情，主辦單位初估現場湧入超過2500人。

旗津滿月趴今晚間6點登場，邀請國內外知名DJ、專業舞者多項表演。進入活動會場時，人員管制，檢查包包後，才能入場，入口處特別張貼著「NO DRUGS請勿攜帶任何毒品」，保三警犬到場協助安檢。

今天下午高雄下起大雨，傍晚雨勢停了，有不少民眾搭車到旗津參加滿月趴，Uber司機說，傍晚5點多後，接連載兩三組客人到旗津，原來是來參加旗津滿月趴。

高市觀光局說，旗津有豐富自然景觀、美食、文史等觀光資源，尤其海島文化特別吸引國內外遊客到訪，市府積極投入各項軟硬體建設，將旗津形塑為觀光大島。「Full Moon Party」是國際知名海邊派對活動，觀光局希望利用旗津天然觀光特色，吸引國際遊客到高雄旅遊，讓遊客體驗不一樣旗津海島風情。