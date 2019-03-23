親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

與澳門中聯辦主任吃飯 韓國瑜：主要讓高雄能見度提高

勝利の報恩！遭爆性招待日本建商「百倍奉還」

影／高雄旗津滿月趴 雖遇雨天現場氣氛嗨翻

2019-03-23 21:58聯合報 記者劉星君╱即時報導

迎接高雄旗津的第一場派對！高市觀光局、「旗津沙灘吧」及知名夜店「紅磚地窖」舉辦的「旗津滿月趴Cijin Full Moon Party」今傍晚在高雄旗津登場，全台首創的旗津滿月趴23日下午6點至24日凌晨1點舉行，雖然高雄下午下起大雨，仍不減參與民眾的熱情，主辦單位初估現場湧入超過2500人。

旗津滿月趴今晚間6點登場，邀請國內外知名DJ、專業舞者多項表演。進入活動會場時，人員管制，檢查包包後，才能入場，入口處特別張貼著「NO DRUGS請勿攜帶任何毒品」，保三警犬到場協助安檢

今天下午高雄下起大雨，傍晚雨勢停了，有不少民眾搭車到旗津參加滿月趴，Uber司機說，傍晚5點多後，接連載兩三組客人到旗津，原來是來參加旗津滿月趴。

高市觀光局說，旗津有豐富自然景觀、美食、文史等觀光資源，尤其海島文化特別吸引國內外遊客到訪，市府積極投入各項軟硬體建設，將旗津形塑為觀光大島。「Full Moon Party」是國際知名海邊派對活動，觀光局希望利用旗津天然觀光特色，吸引國際遊客到高雄旅遊，讓遊客體驗不一樣旗津海島風情。

接下來，今年25周年的春天吶喊音樂祭，也將在5月3、4、5日在高雄旗津海水浴場盛大舉辦， 5月4日有田馥甄、魏如萱登台演出，5月5日由玖壹壹、林宥嘉壓軸演出，主打連續六日兩天都有雙壓軸，主辦單位透露，還有神秘嘉賓未公布，值得觀眾期待。

旗津滿月趴今天晚間登場，民眾入場前都要檢查包包，入口處提醒「NO DRUGS請勿...
旗津滿月趴今天晚間登場，民眾入場前都要檢查包包，入口處提醒「NO DRUGS請勿攜帶任任何毒品」。記者劉星君／攝影
分享
旗津滿月趴今天晚間登場，民眾入場前都要檢查包包，入口處提醒「NO DRUGS請勿...
旗津滿月趴今天晚間登場，民眾入場前都要檢查包包，入口處提醒「NO DRUGS請勿攜帶任任何毒品」保三警犬隊現場安檢。圖／高市觀光局提供
分享
旗津滿月趴今天晚間登場，民眾入場前工作人員檢查包包。記者劉星君／攝影
旗津滿月趴今天晚間登場，民眾入場前工作人員檢查包包。記者劉星君／攝影
分享
旗津滿月趴今天晚間登場。記者劉星君／攝影
旗津滿月趴今天晚間登場。記者劉星君／攝影
分享
旗津滿月趴今天晚間登場。記者劉星君／攝影
旗津滿月趴今天晚間登場。記者劉星君／攝影
分享

海水浴場毒品安檢

相關新聞

2019高雄獎頒獎 陳又伃、吳家昀、張致中各獲50萬獎金

2019-03-23 19:36

佛誕節訂為國定假日 徐國勇表示會考慮

2019-03-23 18:05

飯店品牌聯手 清明連假共推超值山海雙城遊

2019-03-23 16:24

首辦旗津沙灘滿月趴遇雨天 潘恒旭：帶著快樂的心情

2019-03-23 15:19

高雄這支測速桿連獲取締冠軍 警增設LED為民看緊荷包

2019-03-23 14:57

種韓國瑜樹被批造神 愛種樹公司：不管藍綠都要呼吸

2019-03-23 13:06

恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01

交部修法座談 網路叫車業抗議

2019-03-22 23:26

屏市逢甲商圈 數十店面招租

2019-03-22 23:23

自立陸橋拆除 平面道路通車

2019-03-22 23:18

久盼恐落空？三地村集會所因有人反對停工

2019-03-22 23:03

鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01

猛了！澎湖花火節今年將推200架無人機展演 全台首創

2019-03-22 21:12

「雲豹輪」首航馬公 澎湖縣長賴峰偉親迎

2019-03-22 18:54

霧鎖金門千人困金門 立委陳玉珍協調加班機

2019-03-22 18:17

高雄市都委會決議大社工業區降乙編 提報內政部審議

2019-03-22 17:50

數日治療後 金門國家公園野放傷癒的珍稀鳥類蒼翡翠

2019-03-22 17:36

高雄大社工業區降編 變更為低汙染乙種工業區

2019-03-22 17:27

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01

多久沒聽到沿街叫賣聲了 「台南古城節」懷舊登場

2019-03-23 09:44

大甲媽祖見證 同志伴侶甜蜜辦婚禮

2019-03-23 16:13

等了20年！台中水湳會展中心今開工

2019-03-23 11:52

選舉衝擊麻豆文旦 郭國文聯手陳吉仲穩定民心

2019-03-23 10:15

「韓國瑜，氣魄站出來」基隆出現力挺韓市長選總統布條

2019-03-23 15:53

高雄這支測速桿連獲取締冠軍 警增設LED為民看緊荷包

2019-03-23 14:57

「台灣很漂亮但街上有垃圾」 法國交換女學生發動掃街

2019-03-23 11:49

金門排隊名店 京采包子紅遍兩岸

2019-03-22 23:37

樂高迷快來！ 新竹石坊里樂高妝點好繽紛

2019-03-23 14:42

恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01

IRONMAN巿民廣場辦流水席 台東市公所罰沒收1萬保證金

2019-03-23 13:44

最大車露！203輛露營車今晚齊聚麻豆賞柚花

2019-03-23 20:17

首辦旗津沙灘滿月趴遇雨天 潘恒旭：帶著快樂的心情

2019-03-23 15:19

蘆洲農會慶百年 侯友宜：未來還要發展蘆南蘆北

2019-03-23 11:20

停航8年台中-澎湖線 「雲豹輪」試航

2019-03-22 23:59

力抗鳳梨崩價 她選立委先完售800斤鳳梨捐慈善

2019-03-23 14:38

竹東僅剩兩層樓日式警察宿舍 文史工作者憂心消失

2019-03-23 11:30

種韓國瑜樹被批造神 愛種樹公司：不管藍綠都要呼吸

2019-03-23 13:06

注意！新竹縣新豐鄉 29日將停水10小時

2019-03-23 13:10

影／前妻的卵、國外捐的精 同志媽媽自己懷胎生下來

2019-03-23 21:19

「我只能靠不斷刷馬桶舒壓」 社工壓力巨大誰知曉

2019-03-23 07:58

宜蘭綠博30日登場 萬坪稻田「長」出巨大熱帶魚

2019-03-22 23:27

「流浪到淡水」70歲李炳輝 計畫考桃園街頭藝人

2019-03-23 15:56

影／落淚也要捐 楓香舞團6小朋友捐長髮幫助癌友

2019-03-23 09:03

久盼恐落空？三地村集會所因有人反對停工

2019-03-22 23:03

基隆嶼封5年拚暑假重開放 每人擬收100元維護費

2019-03-23 12:52

台中兩岸客輪逆勢漲 郵輪客創新低

2019-03-23 00:04

自立陸橋拆除 平面道路通車

2019-03-22 23:18

頭份國中蓋教室大樓沒下文 縣府將先補助規畫費

2019-03-23 19:58

台中花博無名英雄最大志工團 台電：叫我第一名

2019-03-23 17:15

佛誕節訂為國定假日 徐國勇表示會考慮

2019-03-23 18:05

大排吳郭魚暴斃 是「南風天」溶氧變化劇烈？

2019-03-23 19:34

板橋人行道拓寬後路燈竟在中間 市府：最慢5月1日前改善

2019-03-23 17:19

台商大廠回台投資熱錢湧入台中 頂級商辦市場開打

2019-03-23 19:23

協和電廠擬改燒天然氣 台電：不影響漁民生計

2019-03-23 00:04

前省議員李玉泉享壽84歲 今天台影城舉辦追思會

2019-03-23 14:11

台商回流最愛桃園 市府開闢7園區解決缺地

2019-03-22 22:31

台南官田「官佃真厝味」 彩繪街屋吸睛

2019-03-22 23:25

影／林口社宅入厝 侯友宜：新北人口達400萬抽獎送套房

2019-03-23 17:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top