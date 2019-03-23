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2019高雄獎頒獎 陳又伃、吳家昀、張致中各獲50萬獎金

2019-03-23 19:36聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立美術館今天舉辦「2019高雄獎」頒獎典禮，由高雄市副市長李四川、文化局代理局長王文翠及高美館長李玉玲，授獎給三位得主陳又伃、吳家昀、張致中，各獲50萬元獎金。所有得獎精選優秀作品將展出至3月30日。傍晚高美館並舉辦藝術家聯誼會活動，邀約南部藝術界人士一同齊聚慶祝「325美術節」，並懷念剛過世的高美館前館長李俊賢。

「高雄獎」由高雄市政府指導、高雄市文化局與高雄市專業文化機構主辦，高美館承辦，是台灣藝術獎項的重點指標。從1997年至今已經23屆，而今年度在徵件辦法上的重大革新，更代表著高美館法人化轉型後的宣示性意義。

「2019高雄獎」有近800位參賽者共同角逐獎項，在跨領域專業委員之評選下，共選出「高雄獎」的3位得主─陳又伃、吳家昀以及張致中，賴麗雲獲「何創時書法篆刻類特別獎」，另有「優選」5名及「入選」17名得主。

高美館表示，「2019高雄獎」進行革新，除了保留初審分類、複審不分類的機制設計，本屆首次將獎金的配置提高，期望以最大的榮耀與實質獎勵，使入圍藝術家能持續其創作動能。高雄獎將參賽資格擴大為持有在臺居住證明者即可參賽。並將徵件件數由過去規定的提送三件改為一(組)件，期待能更加精準地閱讀藝術家的創作意圖。

今年也將徵件類項由歷屆的八類（水墨/膠彩、書法/篆刻、油畫/壓克力、素描/版畫、雕塑、攝影、複合媒材、新媒體/科技藝術）轉型為「書寫性暨書畫藝術」、「繪畫性暨版次藝術」、「空間性藝術」、「科技媒體藝術」、「計畫型暨跨領域藝術」五大類項，藉以反映當代藝術創作的媒材光譜。

3月25日是台灣美術節，高美館於南島園區也舉辦了藝術家聯誼會活動，邀約圈內人士相聚，也緬懷甫於3月上旬辭世的高美館前館長李俊賢。

高美館舉行高雄獎頒獎典禮，左起為高美館長李玉玲、高雄獎得主陳又伃、吳家昀、高雄市...
高美館舉行高雄獎頒獎典禮，左起為高美館長李玉玲、高雄獎得主陳又伃、吳家昀、高雄市副市長李四川、張致中、文化局代理局長王文翠、高雄獎評審委員代表黃海鳴，及何創時書法藝術基金會總監何恩禮。圖／高美館提供
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高美館舉行高雄獎頒獎典禮。圖／高美館提供
高美館舉行高雄獎頒獎典禮。圖／高美館提供
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高雄市藝術家館長

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