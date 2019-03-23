佛誕節訂為國定假日 徐國勇表示會考慮

2019-03-23 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



多個佛教團體聯合舉辦的「浴佛消災祈福法會」今天在屏東潮州鎮妙光禪寺舉行，中國佛教會理事長淨耀法師致詞時向列席的內政部長徐國勇建議，將佛誕節訂為國定假日，因事涉甚廣，徐國勇回應會考慮，並向信眾說明計畫將內政部民政司的「宗教輔導科」提升為「宗教司」。

慶祝釋迦牟尼佛2563年聖誕，中國佛教會、台灣佛教總會、中華比丘尼協進會暨屏東縣佛教會，今天在屏東妙光禪寺舉辦「浴佛消災祈福法會、園遊會暨第4屆全國愛道盃書法比賽」；包括總統府祕書長陳菊、前立法院長王金平、內政部長徐國勇等人上午一起到場，國民黨主席吳敦義則在下午出席。

淨耀法師致詞時說，台灣有800萬的佛教徒，信眾希望政府能將佛誕節訂為國定假日；徐國勇稍後致詞時則回應「會考慮」，他們全家都是虔誠的佛教徒，親妹妹也是出家比丘尼；另外，行政院組織改造計畫將內政部民政司的「宗教輔導科」提升為「宗教司」，已送進立法院，希望列席的黃昭順及沈智慧能支持通過。另有比丘尼詢問政府提升宗教司，是不是也要一併讓「宗教團體法」通過，徐國勇連忙搖手否認。