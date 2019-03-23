飯店品牌聯手 清明連假共推超值山海雙城遊

2019-03-23 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



拚觀光，飯店旅宿業現也開始推行品牌聯手策略，義联集團旗下的高雄義大皇家酒店、義大天悅飯店與華友聯開發公司旗下的屏東墾丁H會館，今年4月即聯手推出3天2夜的高屏「 雙城遊」，兩大品牌共譜山海戀，一起搶攻清明連假檔期，手法少見。

蜇伏許久的高雄在「韓流」帶動下，觀光業翻轉火熱，屏東縣在農曆春節期間成功舉辦燈會，也聲名大噪。相準兩大縣市觀光熱度不減， 義联集團及華友聯開發公司罕見地攜手合作，搶在4月清明連假共同推出「雙城遊」，試圖在旅宿市場把餅做大。

義联集團旗下的義大皇家酒店、天悅飯店與華友聯所屬的屏東墾丁H會館，4月1日起至6月底規劃雙城旅遊行程，首日建議在恒春半島制 高點的H會館，盡覽湛藍海景；第2天再到高雄觀音山風景區內的義大世界，暢遊山城，逛街購物，搭摩天輪眺望高雄美景。

3天2夜遊程標榜「包山」、「包海」，住宿費約為原價的5折，提早在7天前訂房，還可享有升等家庭房的早鳥優惠，若再搭配政府春遊補助，荷包更精省。