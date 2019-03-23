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高雄囡仔節「當我們Fun在一起」 親子玩翻天

2019-03-23 14:40聯合報 記者徐如宜╱即時報導

108年高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動，今天在高雄科工館舉行，教育局長吳榕峯、社會局長葉壽山與科工館副館長吳佩修，和家長、孩子同歡。吳榕峯鼓勵家長閒暇時間多陪伴孩子，參與孩子成長過程，讓孩子在家人的陪伴快樂成長。

高雄市政府與國立科學工藝博物館從105年共同主辦高雄囡仔節，也成為高雄孩子們最期待的兒童節活動。今年以「當我們Fun在一起」為主題、「陪伴」為主軸，由歡樂唱跳表演的「玩樂趣」揭開序幕，接著「手作趣」、「闖關趣」及「共讀趣」共23個攤位，現場親子大手牽小手，共度歡樂時光。

市府社會局與教育局、觀光局、文化局、衛生局、農業局、運動發展局、客家事務委員會及科學工藝博物館等單位，從3月23日到4月30日，準備了數十項活動，有各項親子活動、兒童劇、遊樂場門票優惠及兒童健檢等，共分成「好玩的」、「好看的」、「好康的」及「健康的」4大類，讓爸爸媽媽陪著孩子共同玩翻高雄。

吳榕峯表示，8年來高雄市設置鼓山區鼓山、旗山區鼓山、中崙、後紅、福安、加昌、龍目、砂崙、崇德、田寮區新興國小及前金幼兒園，共11所玩具夢想館，透過二手玩具再運用，打破孩子固有思考模式，激發孩子無限創造力。另外全國首創將K-12閱讀串連起來，營造愛閱讀的城市，並以「親子共讀、繪本教學」為核心推動幼兒閱讀教育計畫。107年本市共有楠陽國小及屏山國小2校榮獲教育部閱讀磐石獎的殊榮。

今天的活動首先由克萊能、裕誠幼兒園、福安國小、茂林國小、砂崙國小附設幼兒園以活潑可愛的唱跳，大展多元文化魅力。高雄市鼓藝聯盟緊接著登場，杉林國小以日本太鼓展現心鼓齊鳴的風采，洋溢熱情活力；鳳林國中藉由鑼鼓呈現醒獅神態，並融合十八羅漢拳法，氣勢磅礡。

現場將近3000名親子齊聚參與「手作趣」、「闖關趣」及「共讀趣」攤位活動。大受歡迎的「手作趣」由砂崙國小等11所玩具夢想館學校規劃，現場小朋友一手拎著牛奶盒白翎鷥、一手持著彩繪波浪鼓等作品開心穿梭攤位。小朋友在社會局及衛生局規劃的「闖關趣」中，透過遊戲瞭解腸病毒預防及居家安全的重要性。誠正、鎮昌國小、潛能及裕誠幼兒園等4所深耕閱讀學校則以繪本故事為發想，設計有趣的活動引導親子共讀，共享親子共讀美好交流時光。

高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動，在高雄科工館舉行。記者徐如宜／攝影
高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動，在高雄科工館舉行。記者徐如宜／攝影
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高雄囡仔節在高雄科工館舉行，小朋友表演精彩。記者徐如宜／攝影
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高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動，在高雄科工館舉行。記者徐如宜／攝影
高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動，在高雄科工館舉行。記者徐如宜／攝影
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教育局長吳榕峯(左)陪孩子讀英語繪本。記者徐如宜／攝影
教育局長吳榕峯(左)陪孩子讀英語繪本。記者徐如宜／攝影
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高雄囡仔節在高雄科工館舉行，小朋友表演精彩。記者徐如宜／攝影
高雄囡仔節在高雄科工館舉行，小朋友表演精彩。記者徐如宜／攝影
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高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動，在高雄科工館舉行。記者徐如宜／攝影
高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動，在高雄科工館舉行。記者徐如宜／攝影
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高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動，小朋友玩得超開心。記者徐如宜／攝影
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親子幼兒園高雄市

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