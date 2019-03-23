親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「沒丟垃圾桶統統保管」 日飯店貼心卻帶來大麻煩

落實徵召韓國瑜領表選總統 藍擬先做內參民調決勝負

種韓國瑜樹被批造神 愛種樹公司：不管藍綠都要呼吸

2019-03-23 13:06聯合報 記者徐如宜╱即時報導

愛種樹公司與高雄市府合辦，今天邀民眾在壽山動物園種下三株「韓國瑜樹」，分別是櫸木、光臘樹和榔榆。對於被批是「造神」之舉，愛種樹公司董事長林資雄表示，想法很簡單，只是為了種樹，不是為了什麼造神，「不管藍的、綠的，都要呼吸，罵人的時間用來種樹該有多好！」

愛種樹公司表示，賣菜郎韓國瑜自從就任高雄市長後，為了幫高雄拼經濟南征北討，身體日漸地消瘦。為了幫屬「雞」的韓國瑜市長加「油」，愛種樹公司與市府單位合作，在壽山動物園一起種下代表韓國瑜市長的樹。很多人好奇到底是什麼樹，可以代表韓國瑜市長？

林資雄說，櫸木俗稱「雞油」，榔榆俗稱「紅雞油」，光臘樹俗稱「白雞油」，這三種樹都是台灣原生的樹種，而且名字中都有「雞」又有「油」，代表著我們要幫屬雞的韓市長加油！這三棵樹中，又以榔榆最具代表性，因為是賣菜「郎」韓國「瑜」嘛！

愛種樹公司選這三棵樹的另一原因，是因為這三棵樹長的很像，將這三棵樹種在一起是有教育民眾如何分辮的涵義，民眾除了認識壽山的動物，也要多認識壽山的植物。

壽山動物園主任莊絢智歡迎大家來壽山動物園打卡，看各種可愛的動物，留下美麗的回憶！農業局現場贈送樹苗，邀請更多人參加植樹活動。

善護關愛協會的老人家與妙善幼兒園小朋友，今天也一起參加種樹活動。林資雄表示，老中青三代一起種樹，不只有傳承的意義，更代表著種樹是不分藍綠、不分黨派、不分年齡、不分老幼的，只要有心，大家都可以為環境付出一分心力，為改善高雄的空汙盡一分心力。「種樹沒有敵人，希望大家走出負面能量，對好事要支持。」

愛種樹公司董事長林資雄(右)與壽山動物園主任莊絢智(左)，一同推動種樹活動。記者...
愛種樹公司董事長林資雄(右)與壽山動物園主任莊絢智(左)，一同推動種樹活動。記者徐如宜／攝影
分享
民眾在壽山動物園區種下三株象徵韓國瑜的樹，分別是櫸木、光臘樹和榔榆。記者徐如宜／...
民眾在壽山動物園區種下三株象徵韓國瑜的樹，分別是櫸木、光臘樹和榔榆。記者徐如宜／攝影
分享
民眾在壽山動物園區種下三株象徵韓國瑜的樹，分別是櫸木、光臘樹和榔榆。記者徐如宜／...
民眾在壽山動物園區種下三株象徵韓國瑜的樹，分別是櫸木、光臘樹和榔榆。記者徐如宜／攝影
分享
民眾在壽山動物園區種下三株象徵韓國瑜的樹，分別是櫸木、光臘樹和榔榆。記者徐如宜／...
民眾在壽山動物園區種下三株象徵韓國瑜的樹，分別是櫸木、光臘樹和榔榆。記者徐如宜／攝影
分享

韓國瑜動物園高雄市

相關新聞

恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01

交部修法座談 網路叫車業抗議

2019-03-22 23:26

屏市逢甲商圈 數十店面招租

2019-03-22 23:23

自立陸橋拆除 平面道路通車

2019-03-22 23:18

久盼恐落空？三地村集會所因有人反對停工

2019-03-22 23:03

鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01

猛了！澎湖花火節今年將推200架無人機展演 全台首創

2019-03-22 21:12

「雲豹輪」首航馬公 澎湖縣長賴峰偉親迎

2019-03-22 18:54

霧鎖金門千人困金門 立委陳玉珍協調加班機

2019-03-22 18:17

高雄市都委會決議大社工業區降乙編 提報內政部審議

2019-03-22 17:50

數日治療後 金門國家公園野放傷癒的珍稀鳥類蒼翡翠

2019-03-22 17:36

高雄大社工業區降編 變更為低汙染乙種工業區

2019-03-22 17:27

又有店家關門 屏東逢甲商圈沒落仍無解？

2019-03-22 16:02

高雄自立陸橋趕在三周內拆除完畢 下午通車

2019-03-22 13:09

台東縣長饒慶鈴上任88天 拚觀光、拚經濟走了8800公里

2019-03-22 12:41

衛生局把關吃玩都開心！高雄推薦推4家觀光食品工廠

2019-03-22 11:53

路樹傾倒傷人 高市府養工處：白蟻蛀蝕

2019-03-22 11:16

高雄愛情產業鏈啟動了！ 愛河畔市集、夢時代粉紅派對

2019-03-22 08:18

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

生人迴避！ 雲林崙背今晚8點送肉粽

2019-03-22 15:58

又有店家關門 屏東逢甲商圈沒落仍無解？

2019-03-22 16:02

鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01

金山漁會代表大會拒漁港垂釣 漁民：釣客會攻擊漁船

2019-03-22 13:59

4億元花蓮香榭大道動工在即 民憂停車配套不足求暫緩

2019-03-22 14:44

日月潭風景區擴大納入埔里 地方憂農業、開發恐受限

2019-03-22 16:37

新竹住宅博覽會即日起一連3天 新竹縣立體育館登場

2019-03-22 14:09

竹縣地價複查結果出爐！原查定無誤 民眾仍要繳稅

2019-03-22 18:35

竹科工程師「不務正業」 拿下咖啡杯測冠軍

2019-03-22 19:36

麻豆文旦去年因這件事滯銷 陳吉仲「拜託媒體先查證」

2019-03-22 20:15

春暖花開遊花海 員林市數十萬朵蜀葵花怒放迎客

2019-03-22 22:08

多久沒聽到沿街叫賣聲了 「台南古城節」懷舊登場

2019-03-23 09:44

柚農安心！農委會主委宣布收購600噸大果文旦

2019-03-22 17:06

基隆港水上計程車今年開航？港公司：加緊評估中

2019-03-22 18:34

選舉衝擊麻豆文旦 郭國文聯手陳吉仲穩定民心

2019-03-23 10:15

協和電廠轉型天然氣日省1200萬元 議員憂衝擊漁民生計

2019-03-22 16:42

「台灣很漂亮但街上有垃圾」 法國交換女學生發動掃街

2019-03-23 11:49

西拉雅遊客中心將完工 還有這處隱藏景點超Q

2019-03-22 22:08

猛了！澎湖花火節今年將推200架無人機展演 全台首創

2019-03-22 21:12

「雲豹輪」首航馬公 澎湖縣長賴峰偉親迎

2019-03-22 18:54

金門排隊名店 京采包子紅遍兩岸

2019-03-22 23:37

霧鎖金門千人困金門 立委陳玉珍協調加班機

2019-03-22 18:17

停航8年台中-澎湖線 「雲豹輪」試航

2019-03-22 23:59

天狗庵史蹟公園 碑文出現離譜錯字

2019-03-22 19:35

宜蘭綠博30日登場 縣外民眾憑大眾運輸票根免費入園

2019-03-22 14:16

南投縣長赴陸拚經濟 盼創30億元觀光商機

2019-03-22 17:00

新竹市議員建議款延燒 國民黨團提案「追減」通過

2019-03-22 19:38

「我只能靠不斷刷馬桶舒壓」 社工壓力巨大誰知曉

2019-03-23 07:58

內湖公民會館「碧山巖下三家春」藝文展23日登場

2019-03-22 21:52

高雄市都委會決議大社工業區降乙編 提報內政部審議

2019-03-22 17:50

恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01

宜蘭綠博30日登場 萬坪稻田「長」出巨大熱帶魚

2019-03-22 23:27

久盼恐落空？三地村集會所因有人反對停工

2019-03-22 23:03

高雄大社工業區降編 變更為低汙染乙種工業區

2019-03-22 17:27

5年5千萬 花蓮客運引進無障礙巴士嘉惠輪椅族

2019-03-22 15:54

影／落淚也要捐 楓香舞團6小朋友捐長髮幫助癌友

2019-03-23 09:03

台中兩岸客輪逆勢漲 郵輪客創新低

2019-03-23 00:04

等了20年！台中水湳會展中心今開工

2019-03-23 11:52

穿越台9線才能到校 瑞北國小請命設置紅綠燈

2019-03-22 17:47

自立陸橋拆除 平面道路通車

2019-03-22 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top