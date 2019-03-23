種韓國瑜樹被批造神 愛種樹公司：不管藍綠都要呼吸

2019-03-23 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



愛種樹公司與高雄市府合辦，今天邀民眾在壽山動物園種下三株「韓國瑜樹」，分別是櫸木、光臘樹和榔榆。對於被批是「造神」之舉，愛種樹公司董事長林資雄表示，想法很簡單，只是為了種樹，不是為了什麼造神，「不管藍的、綠的，都要呼吸，罵人的時間用來種樹該有多好！」

愛種樹公司表示，賣菜郎韓國瑜自從就任高雄市長後，為了幫高雄拼經濟南征北討，身體日漸地消瘦。為了幫屬「雞」的韓國瑜市長加「油」，愛種樹公司與市府單位合作，在壽山動物園一起種下代表韓國瑜市長的樹。很多人好奇到底是什麼樹，可以代表韓國瑜市長？

林資雄說，櫸木俗稱「雞油」，榔榆俗稱「紅雞油」，光臘樹俗稱「白雞油」，這三種樹都是台灣原生的樹種，而且名字中都有「雞」又有「油」，代表著我們要幫屬雞的韓市長加油！這三棵樹中，又以榔榆最具代表性，因為是賣菜「郎」韓國「瑜」嘛！

愛種樹公司選這三棵樹的另一原因，是因為這三棵樹長的很像，將這三棵樹種在一起是有教育民眾如何分辮的涵義，民眾除了認識壽山的動物，也要多認識壽山的植物。

壽山動物園主任莊絢智歡迎大家來壽山動物園打卡，看各種可愛的動物，留下美麗的回憶！農業局現場贈送樹苗，邀請更多人參加植樹活動。