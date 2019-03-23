恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2004年啟用的屏東恆春機場，載客率逐年下滑，2014年9月停飛後屢傳關場消息，行政院核定縣府試辦國際包機2年，本月底將到期，迄未有具體包機計畫，有人憂心機場將面臨關場命運；縣府交通旅遊處長黃國維說，月初已向民航局提出國際包機再延長試辦2年計畫，並請中央盡速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫，近期也有菲國航空公司造訪機場，應不會關場。

黃國維說，依據民航局2012年制定的機場活化指標，訂有「機場平均周架次數」、「航站空間使用率」、「非航空收入成長率」3項KPI，如有2項未達成，應啟動退場機制，目前後2項已達到活化標準，沒有關場之虞；恆春機場最大的問題是跑道短，中大型噴射客機無法起降，冬季易受「落山風」影響，延長試辦計畫也建請中央儘速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫。

他說，自去年4月迄今，縣府共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國40餘家航空公司及旅行社，期間還有航空公司派總機師親自來台勘查恆春機場，都認為恆春半場是南台灣度假勝地，機場有吸引國際觀光客的條件，但機場跑道太短，基於起降安全，包機的機型受到限制，如果升級會更好，縣府希望龐大商機能說服政府延長恆春機場跑道，接軌國際。

他表示，國際包機延長試辦計畫蒐集航空公司及旅行社的回饋意見，除請中央盡速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫，也希望民航局審視過去能正常起降的國內線，透過類似小三通恆春金門航線，或中北部機場接送旅客到訪的方式，串連台灣西部所有景點，未來將邀集民航局、觀光局與旅行業者等單位共同研商簽訂合作備忘錄，全力推動恆春機場飛航業務。