恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫
2004年啟用的屏東恆春機場，載客率逐年下滑，2014年9月停飛後屢傳關場消息，行政院核定縣府試辦國際包機2年，本月底將到期，迄未有具體包機計畫，有人憂心機場將面臨關場命運；縣府交通旅遊處長黃國維說，月初已向民航局提出國際包機再延長試辦2年計畫，並請中央盡速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫，近期也有菲國航空公司造訪機場，應不會關場。
黃國維說，依據民航局2012年制定的機場活化指標，訂有「機場平均周架次數」、「航站空間使用率」、「非航空收入成長率」3項KPI，如有2項未達成，應啟動退場機制，目前後2項已達到活化標準，沒有關場之虞；恆春機場最大的問題是跑道短，中大型噴射客機無法起降，冬季易受「落山風」影響，延長試辦計畫也建請中央儘速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫。
他說，自去年4月迄今，縣府共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國40餘家航空公司及旅行社，期間還有航空公司派總機師親自來台勘查恆春機場，都認為恆春半場是南台灣度假勝地，機場有吸引國際觀光客的條件，但機場跑道太短，基於起降安全，包機的機型受到限制，如果升級會更好，縣府希望龐大商機能說服政府延長恆春機場跑道，接軌國際。
他表示，國際包機延長試辦計畫蒐集航空公司及旅行社的回饋意見，除請中央盡速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫，也希望民航局審視過去能正常起降的國內線，透過類似小三通恆春金門航線，或中北部機場接送旅客到訪的方式，串連台灣西部所有景點，未來將邀集民航局、觀光局與旅行業者等單位共同研商簽訂合作備忘錄，全力推動恆春機場飛航業務。
官方之外，恆春居民許耿睿正籌組恆春機場活化協會，第一階段無須擴建機場，恢復台北－恆春航線正常運營，並推動促成機場周邊居民享有民航機場噪音補助和陸軍航空噪音補助，第二階段促成機場跑道由現有1700公尺、寬30公尺，延長至長2300公尺、寬45公尺，目前的目視機場升級儀器降落系統並加裝夜航可供中型窄體客機起降，促成開闢6小時航程內的國際航線。
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