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通學道「樂陶陶」 民族國小師生以陶板飾300公尺通學道

2019-03-23 10:20聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市三民區民族國小覺民路段通學道，昨天下午落成啟用，校長張宏仁與全校六年級師生，一起用自製陶版裝飾滿全長300公尺嶄新通學道。小朋友說，以後畢業再經過這裡，便會想到6年滿滿的回憶。

民族國小覺民路段通學道從果菜市場至學校，總造價為975萬元，由教育局、養工處協助爭取經費執行，去年動工，今年3月完成，期間也配合市長韓國瑜的路平專案，將這路段柏油重新鋪設完成，方便民族國小、正興國中親師生上下學，民眾到果菜市場採買也很方便。

民族國小六年級師生為歡慶嶄新通學道啟用，以陶藝創作來裝飾通學道。校長張宏仁表示，學生從小一開始學習捏陶、玩陶及塑形，在六年級畢業前夕有在校園中集體創作，留下對母校感恩與共同記憶的傳統。像校門玄關的「WELCOME」歡迎嘉賓蒞臨、「藝生菌」、「夢想起飛」廁所藝廊、圖書館「智慧叢林」等，都是學生的傑作。

今年配合通學道的完成，小六生以「民族印記」為主題，在彩虹漸層的通學道圍籬上裝飾繽紛亮麗的陶版，因通學道全長達300公尺，每個畢業生都要自行完成5至7片的圓形陶片，陶片上也印上孩子的名字。

啟用典禮由教育局專委劉靜文、養工處主祕李政穎及民族國小校長張宏仁，陪著六年級師生將自製陶版親手一片片鑲上通學道圍籬。劉靜文表示，教育局與養工處長年致力合作改善學校通學道，民族國小將硬體環境與教學結合，改造校園環境，讓校園不僅是師生日常上課的地方，也是凝聚、保存共同記憶的空間。

民族國小六年級學童以「民族印記」為主題，在通學道圍籬上裝飾繽紛亮麗的陶版。記者徐...
民族國小六年級學童以「民族印記」為主題，在通學道圍籬上裝飾繽紛亮麗的陶版。記者徐如宜／攝影
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民族國小六年級學童以「民族印記」為主題，在通學道圍籬上裝飾繽紛亮麗的陶版。記者徐...
民族國小六年級學童以「民族印記」為主題，在通學道圍籬上裝飾繽紛亮麗的陶版。記者徐如宜／攝影
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民族國小六年級學童以「民族印記」為主題，在通學道圍籬上裝飾繽紛亮麗的陶版。記者徐...
民族國小六年級學童以「民族印記」為主題，在通學道圍籬上裝飾繽紛亮麗的陶版。記者徐如宜／攝影
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民族國小師生用自製陶版裝飾滿全長300公尺嶄新通學道。記者徐如宜／攝影
民族國小師生用自製陶版裝飾滿全長300公尺嶄新通學道。記者徐如宜／攝影
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民族國小圖書館「智慧叢林」，也是師生們的陶板傑作。記者徐如宜／攝影
民族國小圖書館「智慧叢林」，也是師生們的陶板傑作。記者徐如宜／攝影
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教育局長吳榕峯(中)稱讚民族國小的本位課程，身後就是師生的陶板作品。記者徐如宜／...
教育局長吳榕峯(中)稱讚民族國小的本位課程，身後就是師生的陶板作品。記者徐如宜／攝影
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