久盼恐落空？三地村集會所因有人反對停工

2019-03-22 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣三地門鄉三地村原社區集會所，因地主收回土地，規模縮水難以容納大量人數，居民長期反映「半個」集會所實在難以使用。前鄉長許阿桃任內，向原民會取得1400萬經費建造新社區集會所，公所後續也執行土地分隔、辦理興辦事業計畫、核可水土保持計畫等，但因部落出現反對聲浪，新集會所興建案因而停工。

三地門鄉10個部落中，三地村共1692人，人口數是排名第2賽嘉村的兩倍，然而居民長期只有「半個」集會所能用，但凡族人要進行結婚喜宴或比賽活動等，總得對外商借場地，然而期待已久的新集會所興建案已完成發包，卻臨時喊「卡」。

據了解，反對方認為，新集會所選址於三地門天主堂承租土地範圍內，鄰近天主教少女城，恐使收容人有安全疑慮，另外，日照中心運作也將受到影響；而贊成方認為，該地點為國有土地，且教堂租約早已到期，鄉公所本有權收回運用，新址位置也靠部落中心方便長者參與集會。

日前，三地村舉行部落會議，就興建案議題進行討論並表決，最終同意票佔多數，三地村長唐有財表示，表決結果顯示村民相當期待能有屬於自己部落的集會所，尊重表決結果。