鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市農業局長吳芳銘雖然陪市長韓國瑜到港、澳等地，依然心繫高雄農產品銷售，晚間9點多在臉書上分享一則喜悅，就是鴻海集團首航至深圳1小時完售的燕巢芭樂，共有15萬元盈餘，今天下午永齡選物平台還把盈餘回饋給燕巢農民，15萬元盈餘紅包分送至農友手中，讓農民十分感動，也獲網友滿堂采。

吳芳銘說，這是高雄市芭樂首度直銷到深圳鴻海集團公司，董事長郭台銘還當起賣果郎，結果芭樂在1小時全部賣完，還有15萬元的盈餘全部回饋給農民，真的足感心。

吳芳銘還PO出照片，立即引發網友熱烈討論，有網友說，鴻海是純幫忙、義務幫忙，不是要賺錢，完全是衝著韓國瑜市長的感動，還有許多企業大老闆也是被韓國瑜市長感動的主動投資高雄，人在做、天在看，韓市長實事做事感動不只企業老闆也感動台灣人民（除了民進黨支持者）。

還有網友說，「這種制度不是比農委會亂補貼好嗎？」，相信農民只想把自己努力認真工作的成果銷出去，一點也不想把可以吃的東西丟掉或餵豬，再拿補貼金安慰自己！