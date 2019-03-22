猛了！澎湖花火節今年將推200架無人機展演 全台首創

2019-03-22 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



剛落幕不久的屏東燈會，以無人機展演製造出人意表的驚喜，4月8日即將登場的澎湖國際海上火花節，開幕當晚也將首創200架無人機搭配煙火與水幕展演，手筆更大！

澎湖縣長賴峰偉今天宣布澎湖海上花火節將於4月8日開幕，開幕當晚會施放15分鐘煙火，更有全國首創200台無人機搭配煙火與水幕展演，至少提供8種變換圖形。 園區還會融合燈光造景、互動式燈光，打造歡樂遊樂園區，帶遊客與鄉親同樂。

今年澎湖花火節以「美麗海灣．菊島耀動」為主題，預訂4月18日至6 月27日在馬公市觀音亭休閒園區舉辦，每周一、周四及5月12日母親節加場，共22場次。開幕煙火以畫面式煙火展示「龍門鼓浪」、「西嶼落霞」、「通樑古榕」、「外垵漁火」、「擁抱海灣」澎湖5大奇景。

澎湖花火節從2002年舉辦至今已邁入第17年，幾乎成為澎湖觀光的代名詞。澎湖縣政府表示，今年花火節有6場次是國際級花火，邀請大陸、新加坡和馬來西亞等煙火團隊擔綱，煙火施放全數採用低碳環保。