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猛了！澎湖花火節今年將推200架無人機展演 全台首創

2019-03-22 21:12聯合報 記者王昭月╱即時報導

剛落幕不久的屏東燈會，以無人機展演製造出人意表的驚喜，4月8日即將登場的澎湖國際海上火花節，開幕當晚也將首創200架無人機搭配煙火與水幕展演，手筆更大！

澎湖縣長賴峰偉今天宣布澎湖海上花火節將於4月8日開幕，開幕當晚會施放15分鐘煙火，更有全國首創200台無人機搭配煙火與水幕展演，至少提供8種變換圖形。 園區還會融合燈光造景、互動式燈光，打造歡樂遊樂園區，帶遊客與鄉親同樂。

今年澎湖花火節以「美麗海灣．菊島耀動」為主題，預訂4月18日至6 月27日在馬公市觀音亭休閒園區舉辦，每周一、周四及5月12日母親節加場，共22場次。開幕煙火以畫面式煙火展示「龍門鼓浪」、「西嶼落霞」、「通樑古榕」、「外垵漁火」、「擁抱海灣」澎湖5大奇景。

澎湖花火節從2002年舉辦至今已邁入第17年，幾乎成為澎湖觀光的代名詞。澎湖縣政府表示，今年花火節有6場次是國際級花火，邀請大陸、新加坡和馬來西亞等煙火團隊擔綱，煙火施放全數採用低碳環保。

賴峰偉說，花火節是澎湖最具代表性的國際觀光盛會，每年吸引超過數10萬人次參加，今年將延續花火節熱潮，旅遊處也規劃整年度的觀光活動，包括夏天海洋派對嘉年華、秋冬美食節等。同時還邀閻奕格、彭佳慧、翁立友、黃敬倫、邵雨薇、戴愛玲等人氣歌手跨海演出。今年「虹橋表演show」並將徵選全台各地優秀表演團體及優質樂團，安排於平日場次演出。

縣湖縣政府今天宣布2019澎湖國際海上花火節，將首創200架 無人機展演。圖／澎...
縣湖縣政府今天宣布2019澎湖國際海上花火節，將首創200架 無人機展演。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖花火節賴峰偉
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