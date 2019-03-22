澎湖2019花火節很不一樣 首創200架無人機展演

2019-03-22 20:13 中央社 澎湖縣22日電



「看到花火，就想到澎湖」。澎湖縣長賴峰偉今天在國際海上花火節記者會中宣布，4月18日開幕，除有絢麗花火外，還首創200架無人機與科技水幕表演，讓今年花火節很不一樣。

今年花火節以「美麗海灣．菊島耀動」為主題，今天由縣長賴峰偉、澎管處長許宗民、遠航副總經理盧紀融、福朋喜來登酒店副董張翔閎等與澎湖各界一起為花火節揭開序幕，4月18日至6月27日在馬公市觀音亭休閒園區舉辦，每週一、四，及5月12日母親節加場，共有22場次。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖花火節源於2002年，迄今邁入第17年頭，17年來花火節精彩內容打響澎湖觀光名號，已成為澎湖觀光代名詞，讓人聯想到「看到花火，就想到澎湖」如同看到美國，就想到可樂一樣。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年的國際海上花火節，共有22場次煙火，其中有6場次是國際級的花火，邀請有中國大陸、新加坡和馬來西亞等煙火團隊來擔綱，煙火施放全數採用低碳環保。

縣府表示，今年國際海上花火節，除了開幕當晚施放15分鐘，其餘均為10分鐘外，開幕當晚更有全國首創200台無人機搭配煙火與水幕展演，至少提供8種變換圖形，讓民眾看到完全不一樣的花火盛會。

縣府旅遊處今年也規畫推出多項主題活動，配合「小鎮漫遊年」旅遊主軸，推廣多元社區的深度旅遊體驗，展現澎湖美麗迷人的面貌，讓更多旅客體驗澎湖在地文化，感受澎湖多姿多采的盛事氛圍。