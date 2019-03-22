高雄市都委會決議大社工業區降乙編 提報內政部審議

2019-03-22 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市政府都市計畫委員會今天召開第73次會議，討論大社工業區降編案。大社環境守護聯盟、地球公民基金會等環團到現場靜坐陳情，要求降為乙種工業區，並提出廠商減少排放的計畫及時程表，監督廠商不得更新廠房設備，儘速進行產業轉型。

市都委會審酌各方意見，並考量本案早在民國82年經濟部即已承諾，及87年內政部核定大社都市計畫之規定，決議將高汙染、重化工業使用的特種工業區，變更為低汙染、民生工業使用的乙種工業區，全案仍須依法再提報內政部審議。

大社環境守護聯盟、地球公民基金會與聲援團體代表，今天在都委會開始之前，提早到高雄市政府的大廳內靜坐。靜坐者手持康乃馨，準備送給都委會委員，與地球公民基金會副執行長王敏玲表示，基於大地就是每個人的母親，沒有乾淨的空氣、土壤與水，無法撫育健康的小孩長大，環團希望委員們聽到民眾企盼改善環境的心聲。

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎表示，廠商提吸大社工業區兩千多名勞工生計問題，但降編案是經濟部多年前的承諾，且並不是要廠商「關廠」，而且遷廠，不應以此理由反對降編。政府應督促廠商提出減少排放的計畫及時程表，監督廠商不得更新廠房設備，儘速進行產業轉型，讓老舊的石化重工業轉型為低汙染的工業，藉由產業轉型帶動大社周遭地區的經濟發展。

高雄市都發局表示，大社工業區降編案，尊重市都委會審議結果，並指出此案係因經濟部82年即已承諾，又依87年內政部核定的大社都市計畫規定，依法必須進行大社都市計畫檢討。

工業區業者及工會則表達，大社工業區年產值高達新臺幣850億元以上，提供約2700人就業，影響家戶超過1萬人，現況並無煉油或放射性特種工業區產業，希能變更為符合現行產業的甲種工業區，以免影響國家經濟發展及民眾就業機會。

都委會委員們聽取各方意見進行討論後，基於政府必須遵守誠信原則，並參考環保局、衛生局空氣監測數據及健康風險評估報告，同意照本案專案小組意見降編為汙染較低的乙種工業區。同時，也建議經濟部及業者硏提出具體產業轉型及環境保護計畫，加強與地方溝通取得共識後，再依循都市計畫程序辦理。