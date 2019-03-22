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金門國家公園野放傷癒的珍稀鳥類蒼翡翠

2019-03-22 17:36聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

被譽為天空美麗主角之一的翠鳥科，金門是其中蒼翡翠、斑翡翠等2種在台灣地區唯一穩定繁殖的地方，日前有民眾通報，在烈嶼鄉東坑馬路旁發現1隻受傷的蒼翡翠，經金門縣野生動物救援暨保育協會協助救治後，復原情況良好，今天由金門國家公園進行野放，重返大自然。

金門國家公園處長曾偉宏今天與同仁到烈嶼鄉的東坑路旁進行野放，曾偉宏說，這隻幸運獲救的蒼翡翠，體重達87公克，在金門縣野生動物救援暨保育協會救治，經獸醫檢傷發現牠的左翅有網線纏繞，推測應是掛網後獲好心民眾解救，但未將鳥網清除完全，以致無法飛行。經移除網線後，給予皮下輸液及止痛，並安置籠舍令其休息，避免過度干擾，經過數日治療後，蒼翡翠復原情況良好，可順利捕食大麥蟲及朱文錦，飛行能力也達野放標準。

為了解這隻野放個體未來在野外的存活情形，由金門國家公園委託執行「金門巢洞繁殖鳥類族群動態調查與棲地營造，以翠鳥科鳥類為例」計畫單位-國立臺灣大學森林環境暨資源學系袁孝維教授團隊調查人員張瀚柏繫上腳環(左金屬環E14502，右黑色AC)。

金門國家公園表示，金門擁有豐富的鳥類生態，這次救傷的蒼翡翠是台灣地區僅見金門的鳥種，平時會出現在水域及農田周圍，捕食魚蝦、小型兩棲爬蟲類，繁殖期間則會在土坡上挖洞繁殖。但在調查期間曾發現2隻掛網死亡的蒼翡翠，顯示蒼翡翠無害於農作物卻死於鳥網，提醒民眾可以採用其他驅鳥方法，勿讓無辜鳥類受害。

金門國家公園為野放的蒼翡翠繫上腳環。圖／金門國家公園提供
金門國家公園為野放的蒼翡翠繫上腳環。圖／金門國家公園提供
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金門國家公園處長曾偉宏今與同仁到烈嶼鄉的東坑路旁進行野放，讓蒼翡翠重返大自然。記...
金門國家公園處長曾偉宏今與同仁到烈嶼鄉的東坑路旁進行野放，讓蒼翡翠重返大自然。記者蔡家蓁／攝影
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金門國家公園野放
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