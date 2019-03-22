高雄大社工業區降編 變更為低汙染乙種工業區

2019-03-22 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



各界關心的大社工業區降編案，高雄市都市計畫委員會今天下午審議，決議將高汙染、重化工業使用的特種工業區變更為低汙染、民生工業使用的乙種工業區，但仍須依法再提報內政部審議通過。

高雄市都發局表示，大社工業區降編案，尊重市都委會審議結果，這是因經濟部82年已承諾，又依87年內政部核定的大社都市計畫規定，依法必須進行大社都市計畫檢討。

市都委會審議聽取意見，贊成大社工業區降編為乙工的團體及民眾都到場關心，指出大社工業區緊鄰人口稠密的住宅區，工安及廢氣偷排事件頻傳，嚴重危害附近居民生命健康，呼籲政府必須信守承諾予以降編，還給居民健康安全的居住環境。

工業區業者及工會表達，大社工業區年產值高達新台幣850億元以上，提供約2700人就業，影響家戶超過1萬人，現況並無煉油或放射性特種工業區產業，希能變更為符合現行產業的甲種工業區，以免影響國家經濟發展及民眾就業機會。

都委會委員們聽取各方意見進行討論後，同意照專案小組意見降編為汙染較低的乙種工業區。同時也建議經濟部及業者硏提出具體產業轉型及環境保護計畫，加強與地方溝通取得共識後，再依循都市計畫程序辦理。

高雄市都發局強調，基於專業與法制，尊重市都委會的審議結果，後續將依法提報內政部都委會審議，各界如仍有意見或相關佐證資料，後續仍可提供內政部都委會審議的參考。

大社工業區是經濟部在民國62年編定的石化工業區，面積101公頃，現有中石化等11家廠商，主要做為化學材料、化學製品生產製造。

民國82年間因發生大量不明氣體外洩事件，引起居民抗爭，當時經濟部於協調會議中，與當地居民及廠商代表等達成「大社工業區內各廠應配合中油高雄煉油總廠五輕遷廠計畫，一併遷移」的協議。