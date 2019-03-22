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停駛多年 台中往返澎湖雲豹輪首航

2019-03-22 16:52中央社 台中22日電

台中澎湖海上航線停航多年後，「台中─澎湖」雲豹輪首航典禮今天在台中港旅客服務中心舉行，台中直航澎湖的航線現正規畫中，今年可望恢復航線。

百麗航運合作引進澳洲Austal大型高速客輪「雲豹輪」，未來將投入嘉義布袋、台中、高雄往返馬公航線，今天在台中港舉行首航典禮，交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕、立委黃國書、台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠等人出席。

林佳龍表示，「藍色公路」能串聯台灣各地，是中台灣的觀光的發展，能夠中進中出，機場、台中港扮演海空雙港聯合推動觀光效應，所以他今天特來見證，希望促成未來進一步的發展。

盧秀燕表示，她之前強調「台中富市3」經濟藍圖，以「前店、後廠、自由港」為策略目標，其中最重要的就是港埠觀念，台中如果要轉型升級成國際現代化城市，必須針對航空與海港大大發展，她感謝百麗航運投資台中。

黃國書指出，中部地區每年到澎湖的觀光人潮多，多是搭乘飛機，但旺季時航班一位難求，台中港要活化，他推動台中港活化計畫，去年9月試航。

百麗航運董事長藍俊昇表示，耗資3500萬美元打造兩艘全世界最新、最快的客輪航線，分別命名代表台灣國寶「雲豹輪」及「藍鵲輪」，每艘載客數多達552人，台中往返澎湖航線目前規劃中。

台中市觀旅局指出，台灣中北部旅客由台中港搭船，可節省往南部港口的車程，澎湖舉辦花火節等旅遊活動，觀光旅遊人口倍增，近2年觀光客人數已突破百萬人次，其中搭乘輪船至澎湖人次約占20%，未來若結合具優勢的船票價格，台中澎湖郵輪航線應具相當的旅運市場潛力。

台中至馬公有86浬航程，僅約2小時，由於配備水下平衡系統，主打「不暈船」，不過今天首航的「雲豹號」，在駛往澎湖途中，正好碰上海上起風，海面平均風力6至7級，陣風高達9級，船隻航行僅20節左右，比預定的時程延後近2個小時，澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜與議長劉陳昭玲人都到場歡迎，明天起先投入布袋至澎湖航線。

澎湖航線台中市
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