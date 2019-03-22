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港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

又有店家關門 屏東逢甲商圈沒落仍無解？

2019-03-22 16:02聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東市逢甲商圈日趨沒落，又有知名連鎖藥妝店將結束營業！過去曾是民眾購物熱點的逢甲商圈，如今卻成了數十間店面招租，且乏人問津的慘淡景象，有業者說人少租金高，生意實在不好做，屏東縣議員李世斌認為，商圈會沒落各種問題環環相扣，而周邊汽機車停車位不足，也是無法帶動人流的關鍵之一。

屏東市逢甲商圈，鄰近屏東火車站及慈鳳宮、聖帝廟等知名景點，過去是民眾逛街消費熱門商圈，然而逢甲店家紛紛退場，數十間店面招租，另外，商圈內有「學生街」之稱的南京路，18間店面就有9間店面招租，空店面比例相當高。

有業者說，4年前逢甲路上營業23年的屏東第一家麥當勞歇業後，就敲響逢甲商圈的警鐘，當時就有人提出沒有停車場、租金太貴，在這裡做生意並不好做，商業活絡度逐漸降低，問題若沒解決，更沒有人敢承租店面做生意。

屏東縣議員李世斌說，逢甲商圈曾經是屏東市最熱鬧的區域，屏東市的公共運輸系統並沒有相當完整，多數居民以汽機車代步，商圈停車需求相當重要，若停車位不足，人潮自然會慢慢減少，進而商圈的競爭力就會降低，相對的經濟效益也會被影響。

李世斌指出，逢甲路上並沒有停車場提供給民眾停車，機車方面，在永福路增設人行道後，停車空間也被限縮，雖然在人行道上有劃分一些停車位，但明顯不足以供應摩托車停車需求。

也有民眾認為，網路發達購物型態已經轉變，若逢甲商圈沒有沒逛不可得特色，民眾在家用網購就能找到便宜商品，如果真的想逛街寧願選擇往高雄跑。

屏東市逢甲商圈日趨沒落，因人潮少租金高，商業活絡度低，逢甲路上數十間店面招租，但...
屏東市逢甲商圈日趨沒落，因人潮少租金高，商業活絡度低，逢甲路上數十間店面招租，但卻乏人問津。記者江國豪／攝影
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屏東市逢甲商圈日趨沒落，因人潮少租金高，商業活絡度低，逢甲路上數十間店面招租，但...
屏東市逢甲商圈日趨沒落，因人潮少租金高，商業活絡度低，逢甲路上數十間店面招租，但卻乏人問津。記者江國豪／攝影
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屏東市逢甲商圈日趨沒落，因人潮少租金高，商業活絡度低，逢甲路上數十間店面招租，但...
屏東市逢甲商圈日趨沒落，因人潮少租金高，商業活絡度低，逢甲路上數十間店面招租，但卻乏人問津。記者江國豪／攝影
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人行道停車場屏東縣
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